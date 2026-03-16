「數學思維大激鬥2026」圓滿結束　逾萬名學子展現數理邏輯與解難能力

由專業數學教育機構數學思維教育主辦的年度學界數學盛事——「MathConceptition 數學思維大激鬥 2026」昨日(15日)於香港亞洲國際博覽館及澳門旅遊塔同步圓滿舉行。本屆賽事吸引港澳兩地逾千間學校，近12,000名學生參與個人賽；超過400間中小學組隊角逐校際賽殊榮，為全港最多學校參與比賽之一。本屆「校際賽」競爭尤為激烈，多間傳統名校及地區龍頭學校均派出最強陣容出戰，爭奪團體最高榮譽。
賽事按年級分組，覆蓋由幼稚園低班(K2)至高中組別(F6)的全學齡學生。香港賽區再次選址亞洲國際博覽館，過萬名「小數學家」在廣闊的展廳內聚精會神、落筆運算；澳門賽區則於旅遊塔同步開賽。兩地學子透過繁簡英對照的專業試卷，挑戰邏輯推理、空間感及綜合解難能力。
參賽者會收到個人成績報告
植根香港的品牌MathConcept，自研的教材一向緊扣本地及國際課程，希望通過數理邏輯，培育學生的思維能力。是次比賽，每位參賽者賽後都會收到一份個人成績報告，不僅提供分數和排名，更會仔細分析學生在每道題目上的表現，清晰指出其強項與有待改進之處，協助家長和學生準確了解學習盲點，制定更具針對性的學習策略，從而建立對數學的信心。此外，所有完賽學生均獲發參賽證書，以表揚其勇於挑戰的精神。
現場不少家長表示，參加比賽的首要目的並非追求獎項，而是希望孩子能經歷大型考場的洗禮。一位家長表示，自己重視數學科，因為可以訓練邏輯思維，日常生活都會用到，看時間也要用到數學，所以必須要打好數學基礎。另外有家長分享，在 AI 科技觸手可及的時代，尋找答案並不難，難的是如何面對挫折。希望孩子透過大型賽事學會冷靜分析難題，從錯誤中成長，這種抗逆力與解難能力，無論對升中還是應對未來生活挑戰，都是最寶貴的資產。
成績公佈及頒獎安排
「數學思維大激鬥 2026」的個人賽及校際賽得獎名單，將於5月15日中午 12時正透過官方網站正式公佈。屆時參賽者亦可登入比賽系統下載詳細的個人比賽報告。領獎安排將於5月份內於比賽網站再作公佈；頒獎典禮詳情將於6月份內另函通知獲邀出席的得獎者。