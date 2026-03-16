「數學思維大激鬥2026」圓滿結束　逾萬名學子展現數理邏輯與解難能力

由專業數學教育機構數學思維教育主辦的年度學界數學盛事——「MathConceptition 數學思維大激鬥 2026」昨日(15日)於香港亞洲國際博覽館及澳門旅遊塔同步圓滿舉行。本屆賽事吸引港澳兩地逾千間學校，近12,000名學生參與個人賽；超過400間中小學組隊角逐校際賽殊榮，為全港最多學校參與比賽之一。本屆「校際賽」競爭尤為激烈，多間傳統名校及地區龍頭學校均派出最強陣容出戰，爭奪團體最高榮譽。

賽事按年級分組，覆蓋由幼稚園低班(K2)至高中組別(F6)的全學齡學生。香港賽區再次選址亞洲國際博覽館，過萬名「小數學家」在廣闊的展廳內聚精會神、落筆運算；澳門賽區則於旅遊塔同步開賽。兩地學子透過繁簡英對照的專業試卷，挑戰邏輯推理、空間感及綜合解難能力。