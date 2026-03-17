消委會測試13款枕頭 國產記憶棉枕性價比高

人生有三分一時間用作睡眠，枕頭直接影響睡眠質素。消委會近日測試13款枕頭樣本，包括7款記憶棉枕、3款乳膠枕及3款聚酯纖維枕，售價由79.9至1,688元不等。結果顯示，記憶棉枕表現突出，部分樣本包括中國製的Cherry感溫記憶凝氧枕(499元)、Sinomax全方位智慧承托枕(599元)，以及丹麥Tempur雙用舒壓枕(1,428元)，於體形較細及較大人士的總評中均獲4.5分高評分。
消委會委託實驗室進行測驗各枕頭樣本表現，以問卷收集10位測試員對樣本的軟硬度、高度、設計及氣味等評價。在側臥測試中，大部分樣本承托表現良好，8款樣本不論高邊或低邊均獲4分或以上；惟有3款表現稍遜，僅得3.5分或以下。仰臥測試方面，大部分樣本對體形較大人士承托理想達4分或以上，只有一款乳膠枕獲3分。但對體形較細人士，承托普遍一般，大部分只有3或3.5分。
舒適度方面，12款獲4分或以上，僅一款聚酯纖維枕得3分，因接觸面積較小、下陷速度及幅度欠佳，分別僅獲2分及2.5分。若枕頭偏硬或硬度變化明顯，舒適度普遍較低；其中一款乳膠枕因下陷速度快而幅度小，顯示偏硬，僅獲3分；另一款聚酯纖維枕下陷極快且幅度大，承托力不足，僅得2.5分。
消委會提醒，選購枕頭宜親身試躺，仰睡時頭、頸、胸應保持水平線，側睡時面、頸、胸呈直線。枕頭過高或過矮均不宜，過矮可暫墊毛巾調整；避免過硬或過軟，並確保足夠承托。枕頭變形即應更換；若肩頸不適持續，應尋求專業醫護意見。