消委會測試13款枕頭 國產記憶棉枕性價比高

人生有三分一時間用作睡眠，枕頭直接影響睡眠質素。消委會近日測試13款枕頭樣本，包括7款記憶棉枕、3款乳膠枕及3款聚酯纖維枕，售價由79.9至1,688元不等。結果顯示，記憶棉枕表現突出，部分樣本包括中國製的Cherry感溫記憶凝氧枕(499元)、Sinomax全方位智慧承托枕(599元)，以及丹麥Tempur雙用舒壓枕(1,428元)，於體形較細及較大人士的總評中均獲4.5分高評分。

消委會委託實驗室進行測驗各枕頭樣本表現，以問卷收集10位測試員對樣本的軟硬度、高度、設計及氣味等評價。在側臥測試中，大部分樣本承托表現良好，8款樣本不論高邊或低邊均獲4分或以上；惟有3款表現稍遜，僅得3.5分或以下。仰臥測試方面，大部分樣本對體形較大人士承托理想達4分或以上，只有一款乳膠枕獲3分。但對體形較細人士，承托普遍一般，大部分只有3或3.5分。