24小時健身室單月會籍平均貴年費兩倍 消委會：會員登記引私隱隱憂

近年24小時健身室迅速擴張，迎合不同作息的市民，並提供較靈活的收費模式。消委會實地視察24小時健身室，發現部分收費條款不清晰，大部分在基本月費以外，還收取入會費、電子鎖匙或匙卡費等一次過費用，推高單月收費的支出，同一健身室單月收費較12個月會籍平均月費可差1至2倍。消委會亦關注健身室收集顧客個人資料情況，提醒市民在試玩或登記會籍前先了解資料收集處理和安排，以保障個人私隱。 消委會去年接獲155宗涉及24小時健身中心的投訴，按年升八成半，主要涉及更改或終止合約、銷售手法、服務質素等。今年首兩個月接獲49宗按年升兩倍。

消委會去年11至12月收集11間24小時健身室的收費及條款資料，並以消費者身份走訪分店試玩及開設會籍。結果顯示，所有健身室設單月收費，及月費計劃，最長承諾期達24個月。有7間除月費外，另收入會費、不可退匙卡費或按金，費用由1,018至1,850元。 消委會提醒，消費者若只計劃短期使用，須格外留神，1個月收費因計及其他一次過雜費，與12個月會籍平均收費比較，可以相差一至兩倍。計及相關雜費的單月收費介乎498元至1,850元，一年會籍平均月費則介乎349至783元。以「Anytime Fitness」為例，1個月月費850元，但另收一次過的500元電子鎖匙費及500元入會費，只計劃鍛煉一個月，合計健身室支出達1,850元，但6個月及12個月會籍入會費則獲豁免，平均月費為592元(計及12個月每月550元月費及500元電子鎖匙費)。

消委會亦指，有兩間健身室雖在其網站及實試中均提供一個月會籍的資訊，但實際要求消費最少參加2個完整月份，另須付按金。部分月費以「每4星期」為收費單位，全年收費達13次。 12個月會籍更具吸引力 消委會可持續消費、公共事務及教育小組副主席陳建年指，長期鍛煉者選擇12個月會籍更具吸引力。但要留意部分健身中心收取款項後不設退款，但攤分後較划算，市民亦須留意合約是否設自動續期及續約後月費調整。消委會提醒市民，選購健身室服務前，先了解收費細項，衡量自身使用習慣。

收集資料受關注 除收費問題，消委會亦關注健身室收集顧客資料情況。調查發現，有健身室在試玩時要求登記姓名、身份證號碼(全部或首四位)、手機號碼及電郵地址；正式入會時，大部分要求提交身份證號碼，部分更會掃描或拍攝證件。另有9間以人臉識別作主要入場驗證，須收集面部影像。 消委會總幹事沈朝暉表示，暫存身份證做法並不恰當，商戶收集敏感資料須遵守《個人資料(私隱)條例》，消費者宜在登記前查清用途、儲存方式及保障措施，衡量是否接受。