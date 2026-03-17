關注OpenClaw安全風險 創科局︰政府部門勿裝 私隱專員︰授最小權限

人工智能軟件OpenClaw近期受到廣泛關注，創新科技及工業局長孫東表示，已留意到軟件存在安全風險，數字政策辦公室已即時提醒，現階段政府各個部門不要安裝OpenClaw應用程式，在與政府網絡連接的電腦上不要安裝。私隱專員公署亦指，應留意並了解所涉及的個人資料私隱及安全風險，慎防個人資料外洩、系統被惡意接管，以及網絡安全風險。
孫東昨出席一公開活動後，被問及OpenClaw的熱潮時表示，特區政府近年來一直密切留意人工智能的發展、趨勢，以及可能帶來一些相關的安全風險，包括近期廣泛關注的OpenClaw。他指，已留意到OpenClaw在提供AI輔助應用的同時，也可能帶來風險，如說它的權限過高、資料外洩、系統遭入侵等潛在保安隱患。考慮到所帶來的不確定性，數字辦已經即時提醒政府各個部門，現階段不要在與政府網絡連接的電腦上安裝OpenClaw應用程式。
他補充指，政府早前已經制訂了《政府資訊科技保安政策及指引》，要求在政府部門內，安裝任何軟件程式須進行嚴格的保安評估，及跟從有關指引。政府以外的機構和個人用戶，在部署使用OpenClaw時，亦希望採取足夠的安全措施，包括於其他運行環境進行嚴格隔離，加強憑證管理，以及持續關注官方發布的補丁和安全更新等等，以降低相關風險。
私隱專員公署就指，代理式AI與一般主要用於文字回覆、內容總結或生成的AI聊天機械人相比，用途更為廣泛；從保障個人資料私隱角度，相關風險更高。
私隱專員公署建議機構或市民在使用代理式AI收集、使用及處理個人資料時，授予代理式AI最小權限，特別是機密或敏感性的個人資料，如身份證明文件、銀行戶口號碼及密碼等，避免授予AI使用管理員帳號的權限。用戶應從官方渠道下載代理式AI的最新版本；採取足夠措施確保系統安全及資料安全，如將運行環境隔離於本機裝置或伺服器，加強網絡控制，嚴格控制互聯網暴露面；審視程式有否惡意代碼，如不確定程式的安全性，應避免使用；及持續評估風險。
財政司長陳茂波出席另一活動時，亦談到OpenClaw。他說，OpenClaw令到世界驚醒，方便程度猶如一個數碼化僱員，很高效率。但同時要注意網絡安全，做防範措施。