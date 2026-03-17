關注OpenClaw安全風險 創科局︰政府部門勿裝 私隱專員︰授最小權限

人工智能軟件OpenClaw近期受到廣泛關注，創新科技及工業局長孫東表示，已留意到軟件存在安全風險，數字政策辦公室已即時提醒，現階段政府各個部門不要安裝OpenClaw應用程式，在與政府網絡連接的電腦上不要安裝。私隱專員公署亦指，應留意並了解所涉及的個人資料私隱及安全風險，慎防個人資料外洩、系統被惡意接管，以及網絡安全風險。

孫東昨出席一公開活動後，被問及OpenClaw的熱潮時表示，特區政府近年來一直密切留意人工智能的發展、趨勢，以及可能帶來一些相關的安全風險，包括近期廣泛關注的OpenClaw。他指，已留意到OpenClaw在提供AI輔助應用的同時，也可能帶來風險，如說它的權限過高、資料外洩、系統遭入侵等潛在保安隱患。考慮到所帶來的不確定性，數字辦已經即時提醒政府各個部門，現階段不要在與政府網絡連接的電腦上安裝OpenClaw應用程式。