深水埗MMA｜麥當勞外兩女疑因排隊問題大打出手　深水埗電子特賣城：該員工已即時停職(有片)

深水埗發生打鬥案。兩名女子疑因排隊問題，當眾在欽州街和福華街交界一間麥當勞外大打出手。警員接報趕至，現場平靜，無人受傷亦無人被捕。案件改列為「糾紛」處理。

社交平台流傳一段影片顯示，一名身穿印有「深水埗電子特賣城」字眼黃色背心的女子，一度扯住穿上連身裙女子的頭髮，二人一輪拉扯推撞後，將對方摔跌地上，眼鏡甩脫，混亂之際，有人質問「排唔排隊呀？」連身裙女子無理會鞋子鬆脫，以及環保袋跌在地上，上前還擊。其同行女兒就用背囊和環保袋揮向對方護母，期間懷疑受驚過度狂哭。有途人見狀試圖勸「唔好打架」。麥當勞職員和特賣城同事聞訊分隔二人並上前了解，雙方最終停手，但連身裙女子不停繼續指罵，並要求報警。