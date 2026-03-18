深水埗MMA｜麥當勞外兩女疑因排隊問題大打出手　深水埗電子特賣城：該員工已即時停職(有片)

深水埗發生打鬥案。兩名女子疑因排隊問題，當眾在欽州街和福華街交界一間麥當勞外大打出手。警員接報趕至，現場平靜，無人受傷亦無人被捕。案件改列為「糾紛」處理。
社交平台流傳一段影片顯示，一名身穿印有「深水埗電子特賣城」字眼黃色背心的女子，一度扯住穿上連身裙女子的頭髮，二人一輪拉扯推撞後，將對方摔跌地上，眼鏡甩脫，混亂之際，有人質問「排唔排隊呀？」連身裙女子無理會鞋子鬆脫，以及環保袋跌在地上，上前還擊。其同行女兒就用背囊和環保袋揮向對方護母，期間懷疑受驚過度狂哭。有途人見狀試圖勸「唔好打架」。麥當勞職員和特賣城同事聞訊分隔二人並上前了解，雙方最終停手，但連身裙女子不停繼續指罵，並要求報警。
深水埗電子特賣城：已即時對該員工作出停職處分
深水埗電子特賣城晚上發帖文回應事件指，對於近日有影片關於本店員工涉及街頭事件深感遺憾，並向相關人事及公眾致以誠摯歉意。深水埗電子特賣城強調，已即時對該員工作出停職處分， 事件發生時亦即交由警方處理，該店亦會全力配合相關跟進事宜。
深水埗電子特賣城重申，對事件造成的公眾不安深表歉意，並十分重視各方意見；已加強員工紀律培訓，防止同類事件再次發生。
案件列作「糾紛」處理 暫無人被捕
警方表示，昨日(17日)下午4時48分接獲一名41歲姓張女子報案，指在上址排隊期間與一名60歲姓陳女子發生爭執，報稱遭對方襲擊。警員到場時事件已平息，初步調查後將案件列作「糾紛」處理，事件中無人受傷，亦未有拘捕任何人。