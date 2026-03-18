車Cam直擊︱青朗公路牛隻被撞傷同伴匿草叢 漁護署職員射麻醉槍抬走（更新）

元朗青朗公路有牛隻捱車撞受傷。今日（18日）早上約7時，青朗公路往九龍方向、近錦上路港鐵站對開有牛隻闖入公路。一輛私家車收制不及直撞向牛隻，現場路面有血迹及汽車零件，私家車車頭損毀嚴重，受傷牛隻站在行車線上似乎顯得無助，途經車輛慢駛繞行。網傳後方拍得的車Cam影片可見，當時該私家車於快綫前行時，牛隻突衝出馬路被撞飛，Cam主及時煞車。

警方於今早7時04分接獲報案，指有私家車於大欖隧道進入管道前撞到一隻牛，人員到場發現受傷牛隻，亦發現有牛隻匿在草叢，遂通知漁護署派員協助。最終於早上約10時半，由漁護署將受傷水牛抬走。現場消息指，漁護署人員到場先用繩綁著受傷水牛，但水牛一度甩脫，負傷跑到草叢。由於當時路面已經重開，警方要再次短暫封路，讓漁護署人員向水牛發射麻醉槍，待藥力發揮再將水牛抬上車帶走。至於在草叢另外兩隻水牛，由於沒有危險，讓牠們在原地活動，沒有帶走。事件擾攘超過3小時，其後交通逐步回復正常。

運輸署表示，早前因發現動物而封閉的青朗公路(往九龍方向)近錦上路港鐵站的部份行車線現已解封。車龍有待消散。途經青朗公路(往九龍方向)及元朗公路(往上水方向)的巴士服務仍然受影響。九巴第279X、978號線及龍運巴士第A43、A43P號線仍須改道行駛。市民請考慮使用港鐵服務。