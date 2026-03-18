車Cam直擊︱青朗公路牛隻被撞致重傷　漁護署：基於動物福利已人道處理（更新）

元朗青朗公路有牛隻捱車撞受傷。今日（18日）早上約7時，青朗公路往九龍方向、近錦上路港鐵站對開有牛隻闖入公路。一輛私家車收制不及直撞向牛隻，現場路面有血迹及汽車零件，私家車車頭損毀嚴重，受傷牛隻站在行車線上似乎顯得無助，途經車輛慢駛繞行。網傳後方拍得的車Cam影片可見，當時該私家車於快綫前行時，牛隻突衝出馬路被撞飛，Cam主及時煞車。
漁護署表示，受傷的是一頭成年雄性水牛，署方獸醫到場後即為水牛進行麻醉，並將其送返轄下牛隻管理中心作進一步檢查，確認其左前肢嚴重骨折；基於動物福利考慮，獸醫最終決定將該水牛人道處理。
漁護署續指，為防止現場再有牛隻衝出馬路，造成交通及安全風險，署方人員已將附近草叢內另外兩頭雄性水牛運返牛隻管理中心暫時安置。署方強調，兩頭水牛目前健康狀況良好，待尋找到合適地點後，將適時放回野外。
警方於今早7時04分接獲報案，指有私家車於大欖隧道進入管道前撞到一隻牛，人員到場發現受傷牛隻，亦發現有牛隻匿在草叢，遂通知漁護署派員協助。最終於早上約10時半，由漁護署將受傷水牛抬走。現場消息指，漁護署人員到場先用繩綁著受傷水牛，但水牛一度甩脫，負傷跑到草叢。由於當時路面已經重開，警方要再次短暫封路，讓漁護署人員向水牛發射麻醉槍，待藥力發揮再將水牛抬上車帶走。至於在草叢另外兩隻水牛，由於沒有危險，讓牠們在原地活動，沒有帶走。事件擾攘超過3小時，其後交通逐步回復正常。
運輸署表示，早前因發現動物而封閉的青朗公路(往九龍方向)近錦上路港鐵站的部份行車線現已解封。車龍有待消散。途經青朗公路(往九龍方向)及元朗公路(往上水方向)的巴士服務仍然受影響。九巴第279X、978號線及龍運巴士第A43、A43P號線仍須改道行駛。市民請考慮使用港鐵服務。