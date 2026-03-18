車Cam直擊︱青朗公路牛隻被撞致重傷　漁護署：基於動物福利已人道處理（更新）

青朗公路往九龍方向私家車收制不及直撞向牛隻，路面有血迹及汽車零件，受傷牛隻站在行車線上似乎顯得無助。車cam L（香港群組）

元朗青朗公路有牛隻捱車撞受傷。今日（18日）早上約7時，青朗公路往九龍方向、近錦上路港鐵站對開有牛隻闖入公路。一輛私家車收制不及直撞向牛隻，現場路面有血迹及汽車零件，私家車車頭損毀嚴重，受傷牛隻站在行車線上似乎顯得無助，途經車輛慢駛繞行。網傳後方拍得的車Cam影片可見，當時該私家車於快綫前行時，牛隻突衝出馬路被撞飛，Cam主及時煞車。

漁護署表示，受傷的是一頭成年雄性水牛，署方獸醫到場後即為水牛進行麻醉，並將其送返轄下牛隻管理中心作進一步檢查，確認其左前肢嚴重骨折；基於動物福利考慮，獸醫最終決定將該水牛人道處理。