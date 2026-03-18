2026酒吧業頒獎典禮　十大最佳酒吧揭曉

本港酒吧業在疫情後逐步復甦，去年更有多間酒吧躋身「世界50大酒吧」榜單，成績亮眼。香港酒吧業協會今日(18日)舉行首屆「2026年度酒吧業頒獎典禮」。今年典禮除頒發「香港優質酒吧大獎」外，亦新增「香港十大最佳酒吧大獎」，由協會專業人士選出，涵蓋不同範疇。協會主席錢雋永表示，設立獎項旨在從香港人角度出發，為大眾搜羅具特色及保育價值的酒吧，鼓勵業界持續進步，推動香港成為「最佳酒吧城市」。

是次有多間酒吧獲獎，其中獲「最佳音樂酒吧大獎」的 Space Club，位列「全球百大夜店」第92名，長年紮根蘭桂坊核心地段，經常邀請國際頂尖音樂人如 Alan Walker、Yellow Claw、James Hype 演出，是音樂迷與派對愛好者必到之地。榮獲「最佳非遺酒吧大獎」的粉嶺「畢打奧」創立於1947年，昔日是英軍及警察聚腳地，現由第三代東主經營。作為新界最古老的英式酒吧，店內收藏近300枚二戰退役英兵贈送的兵團徽章，極具歷史價值。