2026酒吧業頒獎典禮　十大最佳酒吧揭曉

本港酒吧業在疫情後逐步復甦，去年更有多間酒吧躋身「世界50大酒吧」榜單，成績亮眼。香港酒吧業協會今日(18日)舉行首屆「2026年度酒吧業頒獎典禮」。今年典禮除頒發「香港優質酒吧大獎」外，亦新增「香港十大最佳酒吧大獎」，由協會專業人士選出，涵蓋不同範疇。協會主席錢雋永表示，設立獎項旨在從香港人角度出發，為大眾搜羅具特色及保育價值的酒吧，鼓勵業界持續進步，推動香港成為「最佳酒吧城市」。
是次有多間酒吧獲獎，其中獲「最佳音樂酒吧大獎」的 Space Club，位列「全球百大夜店」第92名，長年紮根蘭桂坊核心地段，經常邀請國際頂尖音樂人如 Alan Walker、Yellow Claw、James Hype 演出，是音樂迷與派對愛好者必到之地。榮獲「最佳非遺酒吧大獎」的粉嶺「畢打奧」創立於1947年，昔日是英軍及警察聚腳地，現由第三代東主經營。作為新界最古老的英式酒吧，店內收藏近300枚二戰退役英兵贈送的兵團徽章，極具歷史價值。
Library Restaurant and Bar奪「最佳氛圍酒吧大獎」
「最佳氛圍酒吧大獎」由 Library Restaurant and Bar奪得，酒吧以墨綠色調配合未來感金屬元素及紅色霓虹燈，營造摩登巴比倫式的空中花園氛圍，設計與文化景觀相互融合，讓顧客沉醉其中。至於位於黑布街與山東街交界的「門角」則獲「最佳主題酒吧大獎」。酒吧主打本地精釀啤酒及中式主題飲品，裝潢以紅綠色調及傳統鎢絲燈膽，靈感源自區內歷史悠久的水月宮天后廟，展現濃厚中式文化底蘊。
錢雋永：酒吧業多起跌
香港酒吧業協會主席錢雋永於致辭時表示，酒吧業界近年來經歷了很多起跌， 於數年前疫情時，甚至有不少酒吧倒閉。但業界人士依然屹立不倒，即使近年遇上港人外遊、北上消費的挑戰，仍然沒有想過放棄。