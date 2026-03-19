推「萬聖節月」主打角色扮演 旅發局擬山頂增燈影效果

旅發局公布新一年度工作計劃，預告來年工作會突顯香港優勢、加強旅遊競爭力，以及開拓新客群、吸引高增值過夜旅客等，包括發展醫療旅遊市場。為加強推廣中西節慶，10月會與商界營造一個以角色扮演為主題的「萬聖節月」，又計劃最快夏季開始在不同地方推出光影匯演及山頂等不同景點打造長期燈影效果，取代現時的幻彩詠香江。
現時萬聖節活動多集中在10月31日或當月月底周末。旅發局公布新一年度工作計劃，提到今年會加強推廣中西傳統節慶，將與不同商界合作把10月營造為以角色扮演為主題、橫跨4個周末的「萬聖節月」，期望吸引年輕及家庭客，又計劃為大坑舞火龍加入更豐富的文化和體驗元素。
光影表演遍多區吸引探索
為加強「亞洲盛事之都」定位，旅發局會繼續舉行六大盛事並擴大規模和加強宣傳，包括把11月定為「美酒佳餚月」配合香港美酒佳餚巡禮，「香港繽紛冬日巡禮」亦擬擴大規模，不限於中環舉行等。
夜間活動方面，旅發局最快在夏季前推出以光影巡禮為主題的表演，包括在不同地區特色景點打造長期燈影效果，山頂是選址之一，同時亦會配合節慶在不同時間、地點舉辦沉浸式光影匯演。新主題表演日後會取代已推出逾20年的幻彩詠香江，旅發局稱幻彩詠香江要定期做保養並不容易，提升空間亦有限，又希望把光影表演推至不同地方，吸引旅客探索香港更多地區，帶來新鮮感。
旅發局將推出全新宣傳推廣活動，向全球凸顯只在香港的多元化、具活力的旅遊特色，提升香港作為「亞洲國際都會」的地位，期望透過盛事吸引旅客來港的同時，帶動零售、餐飲同酒店業收益。對於中東局勢持續緊張，旅發局主席林建岳形容「有危亦有機」，相比其他地區能凸顯香港非常安全，未來會聯同大灣區景點宣傳，希望延長旅客留港時間。當局未來會主力開拓新客群，吸引高增值過夜旅客，包括善用機場城市SKYTOPIA開拓高端遊艇旅遊，以及藉香港中醫醫院發展醫療旅遊市場，又會調整國際和內地市場資源投放比重。
羅淑佩：旅客追求買不到的體驗
此外，旅發局昨舉行年度大型旅業簡報會，向業界介紹今年工作計劃和推廣策略重點。出席簡報會的文化體育及旅遊局長羅淑佩在社交平台發文稱，現今旅客追求的是金錢都未必買得到的獨特體驗，希望能帶著精彩回憶回家，期望旅遊業界能讓香港成為令每位旅客都樂於停留、依依不捨離開，並渴望再次回訪的目的地。