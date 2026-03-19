推「萬聖節月」主打角色扮演 旅發局擬山頂增燈影效果

旅發局公布新一年度工作計劃，預告來年工作會突顯香港優勢、加強旅遊競爭力，以及開拓新客群、吸引高增值過夜旅客等，包括發展醫療旅遊市場。為加強推廣中西節慶，10月會與商界營造一個以角色扮演為主題的「萬聖節月」，又計劃最快夏季開始在不同地方推出光影匯演及山頂等不同景點打造長期燈影效果，取代現時的幻彩詠香江。

現時萬聖節活動多集中在10月31日或當月月底周末。旅發局公布新一年度工作計劃，提到今年會加強推廣中西傳統節慶，將與不同商界合作把10月營造為以角色扮演為主題、橫跨4個周末的「萬聖節月」，期望吸引年輕及家庭客，又計劃為大坑舞火龍加入更豐富的文化和體驗元素。