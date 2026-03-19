旺角長者「瀟灑」衝燈過馬路被截 網民：唔捉都對唔住你啦

警方於本月17日至本月31日展開兩星期全港執法行動，重點打擊司機不專注駕駛行為及行人違法過馬路行為，提升駕駛者及行人的安全意識，保障市民安全，期間將對危害道路安全的行為嚴厲執法，惟不少市民仍亂過馬路被罰2,000元告票。社交平台流傳影片，旺角彌敦道有一名年長男子「衝紅燈」過馬路，更「瀟灑」慢行，結果被駐守在旁的交通督導員當場截停，男子頓時窒步。

有網民於周三(3月18日)在Threads發帖，稱「提醒身邊老人家小心，最近係咁捉亂過馬路，咁就2000」，及後一名網民回應帖文時發布影片，可見旺角彌敦道周大福金行對開的斑馬線過路處，當時行人交通燈號為紅燈，附近停泊一部警車，惟一名戴帽、穿灰色上衣的年長男子仍走出馬路，望見未有車後「瀟灑」步行，至即將往對面時行人交通燈號轉為「綠燈」，此時行人陸續步出，惟男子被現場守候的交通督導員截停，反應錯愕，交通督導員指往燈號向其訓話稱「先生呀...點解你睇唔到...」，影片至此結束。

「瀟灑係要付出代價」 網民留言稱男子行為不當，「隔離有架警車，對面著埋螢光衣，成條馬路都無人過，阿叔仲淡淡定慢慢行，真係唔捉你都對唔住你啦」、「老實講著晒反光衣企喺路口都照衝燈，呢二千蚊真係抵畀」、「大地任我行」、「瀟灑係要付出代價」、「咁樣行法人吔想唔做嘢都唔得，隔籬仲要有架警車」、「咁其實算唔算抵死」、「自己申請，冇計」。 根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第33(6)條規定，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反條例者，可處罰款2,000元。