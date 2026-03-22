好人好事｜九巴驚現走失倉鼠　乘客善心相助交車長處理

寵物走失往往令主人心急如焚，幸好坊間不乏好心人出手相助。近日Threads上有網友分享一段趣聞，指自己今日(22日)上午10點乘坐九巴182路線時，竟在車廂走廊見到一隻奶油色、神情略顯驚恐的倉鼠，忍不住驚嘆，「咁大個仔第一次搭巴士竟然有倉鼠走出嚟！」事主沒有袖手旁觀，立即捉起倉鼠放入膠袋，再交予車長處理，並在平台上提供巴士路線及時間，希望小倉鼠能盡快尋回主人。
事主更上載影片，片中可見倉鼠被掛在車長旁邊的扶手。有網友擔心倉鼠困在膠袋內會受驚或透氣不足，事主則回應，「我全身上下除咗肝膽相照、義氣風雲、帶點戇直之外，多出嚟嘅只有膠袋一個。」他強調膠袋綁口時留有空隙，讓倉鼠能呼吸，已盡力減低牠的驚恐，並感謝車長專業處理。
其後，一名自稱是該程巴士車長的網友亦留言，指曾嘗試把倉鼠放在水樽位置，但牠爬出來，無奈之下才用膠袋暫時安置，並留了大窿讓牠透氣，更稱倉鼠到達愉翠苑總站時「落車仲好生猛」。另一位街坊則表示，已聯絡站長，並提供倉鼠籠安置走失的小動物，稍後更由愛協接走。
網友：司機哥哥有哈姆太郎陪你開工
事件引來大批網民讚賞事主及街坊的善舉，留言指「好人好事！膠袋袋住都係迫於無奈」、「好彩你發現到佢，否則可能會被誤認為老鼠踢死」、「最緊要安全」。亦有人打趣笑說「司機哥哥有哈姆太郎陪你開工」。有養倉鼠的網友則分析，倉鼠天性喜歡亂跑，掙扎並非因為害怕，而是想出去玩，分析「主人係想拎佢出嚟玩點知鬆手走失，係膠袋到掙扎係想出去而唔係驚，驚既本能係詐死同尖叫。」