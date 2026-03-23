須更準確理解國家發展方向 陳茂波︰助港更好對接十五五規劃

正在北京的財政司長陳茂波昨出席中國發展高層論壇2026。他稱，香港作為國家的特別行政區，將堅定推進碳中和的目標，並發揮「超級聯繫人」的作用。陳茂波又指數天訪京行程，期間先後拜會多個中央部委和金融監管機構進行深入交流，並提到中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍對香港的發展非常關心和支持，亦就香港主動對接「十五五」規劃工作給予重要指導。

陳茂波在「全球綠色低碳轉型與可持續發展」專題研討會致辭指，要實現《巴黎協定》的目標，到2030年前後，全球每年需要約6萬多億美元的氣候相關投資。這與2023年全球氣候融資創新紀錄的1.9萬億美元相比，仍然有超過4.4萬億美元的缺口；批評西方大國還一再退出《巴黎協定》，但強調無阻全球綠色轉型的決心。