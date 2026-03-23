須更準確理解國家發展方向 陳茂波︰助港更好對接十五五規劃

正在北京的財政司長陳茂波昨出席中國發展高層論壇2026。他稱，香港作為國家的特別行政區，將堅定推進碳中和的目標，並發揮「超級聯繫人」的作用。陳茂波又指數天訪京行程，期間先後拜會多個中央部委和金融監管機構進行深入交流，並提到中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍對香港的發展非常關心和支持，亦就香港主動對接「十五五」規劃工作給予重要指導。
陳茂波在「全球綠色低碳轉型與可持續發展」專題研討會致辭指，要實現《巴黎協定》的目標，到2030年前後，全球每年需要約6萬多億美元的氣候相關投資。這與2023年全球氣候融資創新紀錄的1.9萬億美元相比，仍然有超過4.4萬億美元的缺口；批評西方大國還一再退出《巴黎協定》，但強調無阻全球綠色轉型的決心。
他指，中國是全球氣候治理的行動派與引領者，「十五五」規劃把綠色化深深植入產業升級與基礎建設內，推動經濟社會發展加快全面綠色轉型，並提出多項具約束的指標。
為區域和全球綠色轉型作貢獻
陳茂波又指，香港是重要的國際金融中心，亦正加速發展成為國際科創中心，為區域和全球的綠色轉型作貢獻，包括全力發揮香港作為區域綠色金融樞紐的功能，積極探索創新金融工具，為綠色項目引入活水，同時大力培育充滿活力的綠色科技生態。
此外，陳茂波昨在網誌亦提及，出訪北京，先後拜會多個中央部委和金融監管機構，就宏觀經濟形勢、金融市場現況與發展，以及香港如何在國家「十五五」時期的新階段更好發揮作用，進行深入交流；並深刻感受到各部委和機構對香港情況的關心、了解和支持，認為須更準確理解國家的發展方向、重點領域和策略，才能讓香港加快融入和服務國家發展大局中，並以自身的優勢發揮最大的作用。
他表示，當前國際地緣衝突加劇、能源價格高企，令全球經濟前景更不明朗。為提高貿易的靈活性、鞏固產供鏈的韌性，全球各地都希望推動更積極的雙邊合作和區域合作，亦對企業部署跨國業務發展尤其重要。