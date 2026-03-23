港女屯馬綫遭色狼摷裙底發帖公開事件　據悉20歲男被捕 (有片)

有本港女子乘搭港鐵屯馬綫期間，懷疑遭一名陌生男子「摷裙底」，她事後在社交平台發「警世文」呼籲大家小心保護自己。據了解，兩名女事主周一就事件報警，經調查後警方周二上午拘捕涉案20歲黃姓男子，涉嫌非禮，案件交深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進。 一名女網民於網上社交平台發帖文指，周日(22日)晚上11時15分乘搭港鐵屯馬綫時疑遭一名男子「摷我條裙……左手摷緊 右手部手機唔知係咪錄緊片」，從影片中可見，該名男子站在港女身後，不足一個身位頗為貼近，其左手不停搓揉港女身上短裙的裙擺，右手則手握著一部手提電話並扶著車頂位置。帖主指，當時車廂內並不算多人，但該名男子靠近她企已感到奇怪，「我tun(褪)出啲佢又繼續逼埋嚟，跟住開始feel到啲野」，但因對方孭著一個大袋，帖主以為只是大袋碰撞到她，「但越嚟越唔對路，所以我越tun(褪)越出，我一走開佢即刻係(喺)荃灣西落車！！」

兩名女子10分鐘內先後遭非禮 該名男子落車後，帖主表示對面一名叔叔男乘客問她是否被非禮，「但我個(嗰)時好驚又以為自己feel錯野所以無出聲，佢淨係摷條裙又無揸落嚟」，她又恐怕已經被該名男子偷拍，「後尾落車有個女仔同我講佢拍咗佢片，因為原來佢都比佢摸咗，但佢太驚」，她表示十分感謝該名女子醒目地拍下證據，「見到你眼濕濕都知你好驚」，又揚言要「推到全香港見到呢個鹹濕佬！！無論係男定女都要小心保護自己」，並表示周一稍後時間會去報警。

帖文引起大量網民關注，更有一名網民留言表示自己前幾日返學搭西鐵時亦曾遇到同一名男子，同樣疑遭非禮，事主稱起初遭男子用手指「篤住我大概胳肋底嘅位置」，她不確定對方是否故意，惟有褪開少少，不料男子不久後又再次靠近，「佢隻手放身體側邊，逐啲逐啲tun(褪)埋嚟，試圖掂我大髀」，事主驚慌下立即離開行至車廂中間，該名男子亦逃跑至其他車廂。不少網民紛紛留言支持帖主「好彩有人幫你拍片 即係條友癲到一程車非禮兩個(最少)」、「點解啲男人唔可以正正經經搭車」，另外亦有不少網民質疑帖主為何要靠近陌生男子身邊。

據悉兩案相隔不足10分鐘 據了解，兩宗非禮事件分別發生於周日晚上10時50分及10時59分，首名18歲受害人感覺到臀部被觸碰5秒後見到可疑男子站在後方，於是立即移動到車廂其他位置。9分鐘後，男子將目標移至另一名26歲受害人，懷疑施狼爪約12秒，事主感到害怕亦同樣移動到車廂其他位置。首名受害人拍下第二名受害人被侵犯的案發經過，二人商量後，於事發後翌日一同報警。警方將案件列作「非禮」處理，交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進。

港鐵回覆傳媒查詢時表示，前日沒有接到乘客相關的求助報告。港鐵公司呼籲乘客，如遇到被滋擾或有乘客作出不雅行為等，可即時通知港鐵職員協助處理，或報警求助，以作出適切跟進。