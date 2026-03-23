去年錄百宗網上性誘識罪案 曾因童年經歷犯案 過來人勸家長多關愛子女

網上性誘識是指不法分子利用網絡隱蔽性，隱藏真實身份，有計劃地向兒童實施性剝削。警方去年錄得100宗網上性誘識相關的案件，今年首兩個月錄得20宗，近半涉及熱門社交媒體。警方與多個團體就網上性誘識進行研究，結果發現，逾15%受訪者曾在網上接觸兒童色情物品。有曾犯下相關罪行而入獄的人士勸諭，家長應要花多時間陪伴及關心子女。

警方今日(23日)舉辦「應對網上性誘識：預防及保護」跨專業研討會。警務處長周一鳴表示，警方去年錄得100宗與網上性誘識相關的案件，包括41宗與16歲以下女童非法性交、22宗非禮、5宗窺淫，以及5宗強姦案。而今年首兩個月已錄得20宗案件，近半涉及本地熱門社交媒體。部分受害者為女性，年齡最小的僅10歲，當中更涉及一宗強姦案。他表示，應對網上性誘識需教育、監管、法律與信任，警方會繼續與不同團體合作，保護下一代健康成長。 研究會上，警務處、香港大學、樹仁大學及善導會合作研究本地網上性誘識的情況，並發布結果。香港大學心理學系助理教授張敬斯表示，本年初訪問了518人，其中15.1%受訪者承認曾在網上接觸兒童色情物品，大部分人士在13至16歲時首次接觸，而接觸的途徑最主要為互聯網廣告，其次為朋友轉發。

對於接觸兒童色情物品的原因，部分人表示「對成人色情內容感到麻木」，其次分別為「正在尋找應對情緒方法」和「對兒童有性興趣」。而值得留意的是，一眾受訪者中，有4人表示曾在有性侵害意圖下接觸兒童，有56人表示「在能夠確定沒有人會知道，亦不會被懲罰」的情況下，表示希望與兒童發生性接觸。此外，結果亦顯示，對兒童有性興趣的群組內，使用兒童色情物品的機率高出5.5倍。研究認為，法律制裁與資訊科技層面上的阻截十分重要；公共教育和社區外展亦是阻止犯罪的途徑之一。

兒時有特殊學習需要不獲重視 稱 因「情感連結」犯案 現年40多歲的阿強，曾經2次因干犯相關罪行入獄。他憶述，首次犯事是看到討論區有援交帖文，其後與對方肛交，最終被社工揭發而入獄。而另一次犯案經過，是當時他在社交平台招募學生，以向對方義務補習為由，「打好人牌」博取對方信任，最終成功接觸到兩名8歲以下、有特殊學習需要的學生。他憶述，當時除了補習外，亦會帶他們外出遊玩。他形容，當時覺得「有性當然是好，但情感連結比性重要」。

阿強坦言，自己犯案亦與童年經歷有關。他憶述，自己兒時亦有特殊學習需要，惟沒有得到適當照顧，故他不經意把自己的經歷投射到對方身上，「如果細個有人幫我，我今日就唔會咁做。」他提醒家長，平時應該要多關心小朋友；當小朋友年紀還小時，家長應該盡量抽空陪子女玩耍，「你陪佢玩，比起你畀部iPad佢更加開心。」 網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪表示，網上性誘識的罪案特點是罪犯隱蔽性高，罪犯亦會偽造身份。他指，警方會定時主動在網上巡邏，同時公眾舉報亦十分重要。他亦提醒，家長要多留意子女使用網絡的習慣，例如使用時間會否變長；是否突然多了大量金錢等。