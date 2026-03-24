「兩蚊兩折」下周五實行 票價逾10元兩折計算 政府料節省5.5億公帑

長者兩蚊乘車優惠將於下周五(4月3日)起改為「兩蚊兩折」，受惠對象不變。成人車費或船費票價低於或等於10元，受惠者維持2元搭車或船，高於10元則繳付成人票價兩折，轉乘同樣適用。當局指，新方案保留原意，預料可改善「長車短搭」情況，預計新一個財政年度節省約5.5億元公帑；至於每月240程優惠上限，預計明年才落實。有議員認為短途班次稀疏或候車時間過長，促請當局同步優化短途路線班次，以解決供需失衡問題。

現時60歲或以上領取樂悠咭的長者及合資格殘疾人士所有車程或船程等劃一收2元。新安排下，由東涌市中心前往東涌西(東涌道)的受惠人士，乘坐原價5.1元的嶼巴34線繼續付2元，但坐「長車」嶼巴23線平日車費20.4元，以兩折計算則要付4.08元。