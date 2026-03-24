「兩蚊兩折」下周五實行 票價逾10元兩折計算 政府料節省5.5億公帑

長者兩蚊乘車優惠將於下周五(4月3日)起改為「兩蚊兩折」，受惠對象不變。成人車費或船費票價低於或等於10元，受惠者維持2元搭車或船，高於10元則繳付成人票價兩折，轉乘同樣適用。當局指，新方案保留原意，預料可改善「長車短搭」情況，預計新一個財政年度節省約5.5億元公帑；至於每月240程優惠上限，預計明年才落實。有議員認為短途班次稀疏或候車時間過長，促請當局同步優化短途路線班次，以解決供需失衡問題。
現時60歲或以上領取樂悠咭的長者及合資格殘疾人士所有車程或船程等劃一收2元。新安排下，由東涌市中心前往東涌西(東涌道)的受惠人士，乘坐原價5.1元的嶼巴34線繼續付2元，但坐「長車」嶼巴23線平日車費20.4元，以兩折計算則要付4.08元。
勞福局長孫玉菡稱，原先計劃旨在鼓勵長者及合資格殘疾人士參與社區活動，從而建立關愛共融的社會；「兩蚊兩折」方案保留政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間取得平衡。他又指，相信安排可顯著改善「長車短搭」情況，預計在新一個財政年度，可節省5.5億元公帑開支。
孫玉菡又提到，局方昨已與各區區議員及關愛隊見面，講解「兩蚊兩折」具體實施狀況和搭車攻略。當局會推出宣傳片，並將會在2,000多個地方張貼宣傳海報。新優惠實施當日，亦會有服務大使在75個地點解答長者疑難。至於240程優惠上限，會在明年生效。
政府改為「兩蚊兩折」優惠，而6條離島渡輪航線亦下月起調整票價，單程票整體加幅約12.5%，或最影響居住離島或經常到訪離島長者。以中環與索罟灣航線為例，過往長者一程只需付2元，但新安排下，周一至六平日成人單程船費達30.9元，換言之兩折的票價為6.18元。離島區議員劉展鵬認為除了政府承擔八成資助外，承辦商及船公司都應該負起社會責任，提供長者月票或多程票。