食環署掃蕩非法擺賣熟食拘4外籍人士 檢150公斤食物

食環署過去週末於全港各區展開連串突擊行動，針對街頭非法擺賣熟食的小販，特別在人多擠迫如外傭聚集地點加強執法。圖示食環署人員在行動中檢獲的食物。

食物環境衞生署周一(23日)表示，剛過去週末在各區展開連串突擊行動，針對街頭非法擺賣熟食的小販，特別在人多擠迫如外傭聚集地點加強執法。行動中，食環署人員於中西區、灣仔區及旺角區共拘捕4名外籍人士，涉嫌無牌販賣及在公眾地方構成阻礙，並提出共7宗檢控。由於懷疑涉案人士同時違反入境條例，案件已轉介入境事務處跟進。

違反入境條例 轉介入境處跟進

行動共檢獲近150公斤食物，包括甜點、烤魚、炸物、飯盒、醬汁、即沖飲品等。為確保食物安全及保持環境衞生，署方會以情報主導，靈活運用不同執法策略，針對高風險地點加強巡查及進行突擊行動。食環署人員亦向外傭派發宣傳單張，提醒他們勿進行無牌擺賣，並講解相關法例及違規後果。

食環署一直以情理兼備的原則處理無牌小販問題。然而，若涉及售賣熟食、來源不明、過期、禁售／限制出售食物，食環署會採取嚴厲的執法行動，包括不作警告而即時拘捕，以保障食物安全和市民健康。今年首2個月，署方就相關違法行為共提出28宗拘控，並檢取逾240公斤問題食品。