29歲建築工8度性侵12歲女童 要求女方自認誣告不果 認9罪判監5年9個月

29歲建築工人3年前在交友App「探探」認識年僅12歲女童後，半年內8度性侵女童，包括非禮、口交、性交及肛交等。他今日（24日）於高等法院承認非禮、非法性交及妨害司法公正等9罪，法官譚耀豪指，被告有同類案底，與事主年齡相差15年，半年內5次見面已8度性侵女童，對女童造成嚴重心理影響，最終就9罪合共判囚5年9個月。 案情指，女事主X於2010年12月出生，案發時為約12至13歲的中二學生。被告唐鳴在2023年7月6日透過「探探」主動聯絡X，X在被告詢問下指自己13歲，被告傳訊息指X十分漂亮，又問她曾否有過性經驗，並要求X盡快與他見面。被告居於觀塘雲漢邨漢松樓某室，案發期間曾租用九龍新蒲崗盛景工業大廈某室為工作室。

2023年8月29日晚上約7時，X跟從被告指示前往其工作室，X因當日下雨而被淋濕衣服，被告遂自行脫褲並要求她換上。二人坐在沙發上蓋著毛毯時，被告在她耳邊說話並靠近她，企圖親吻X。被告其後脫去X的下身衣物，指插X私處約5分鐘，X說不，但被告不理，被告要求與她發生性行為，X再度拒絕。二人小睡片刻後被告送X乘地鐵回家。 2023年9月9日晚，被告再帶X到其工作室，被告走近X並親吻她，X依照被告要求為其口交，被告在她口中射精。被告其後擁抱她並要求她脫褲，要求X仰臥並叮囑X「小心痛」後，自行戴上安全套並使用潤滑劑下與X發生性行為。被告期間要求X換姿勢，X俯臥在床時感覺被告突然停下，抬頭見到被告似乎在拍攝影片。X要求被告刪除影片但被告拒絕，被告收起手機並繼續性交近30分鐘；X因此悶悶不樂。

2023年11月5日晚，X再度到訪被告家，被告突然隔衣觸摸她的私處，戴上安全套並使用潤滑劑下，與她性交約5至10分鐘，但性交期間被告將肛塞插入X肛門，X感到疼痛並不斷尖叫，但被告只叫她放鬆並繼續把肛塞留在X體內，另把震動器放在X的私處數秒並繼續性交。被告曾取出肛塞並詢問X可否不戴安全套進行肛交，X表示不願意，但被告仍一意孤行，但在戴上安全套後進行肛交。由於X非常疼痛，故肛交僅持續不足一分鐘。2023年12月26日下午，X再到被告工作室，被告與她性交約15至20分鐘。

2024年1月20日晚上，被告送日本旅行紀念品給X，二人躺在充氣床上擁吻，X依照被告要求為其口交，被告其後戴上安全套並使用潤滑劑，與X性交約15至20分鐘。 2024年1月29日下午，X要求檢查被告手機，以確認他是否刪除了她懷疑他曾於2023年9月9日拍攝的影片。X檢查後確認被告手機內並無任何拍攝到二人性交的影片。被告曾向X說「我條命係你手上」，若X報警他便需入獄。 2024年1月31日，X因情緒激動而與學校社工會面，X稱她懷疑有人在她更衣時拍下不雅照片，社工懷疑X受性侵，再會面時得知X在網上認識被告後曾與被告5度性交。社工通知X的家人，2024年2月2日正式報警處理。

被告在2024年2月7日於住所被捕，警方在住所及工作室搜出3條束縛帶、1瓶潤滑劑、6個未使用的安全套及一張充氣床等。被告在警誡下承認，他知道X只有13歲，但他聲稱二人之間並無任何身體接觸，二人只曾牽手。

被告被起訴後獲准保釋外出，他於2024年2月至4月期間6度聯絡X，X就向任何人透露事件一事表示抱歉，被告表明他需獨力照顧患癌父親，要求X與他通訊時開啟「閱後即焚」功能，亦曾致電X指她明明曾答應會保密，質問她為何告訴社工事件，更向X透露他有自殺念頭。

被告要求X在認人手續中不要認出他，並協助他避免入獄。被告稱他若不認罪便需進行審訊，X可能需要出庭作供，他要求當法官或律師問她問題時，她只需回答「不知道」或「不記得」，毋須多說。被告表示自己十分害怕，提醒X一定要幫他。兩人作角色扮演，被告扮律師或法官向X提問，與X練習如何回答如何認識被告等問題。 被告也要求X向法官表明她不想再繼續追究案件，他叮囑X或會因謊報案件並浪費司法資源而被判入女童院，但因X曾違背承諾向他人透露事件所以現時必須拯救他，又要求她不要害怕被送往女童院。被告其後建議X傳送一則對他有利的訊息，X拒絕並表示警方已告訴她這樣做屬於妨礙司法公正。

被告解釋指若X傳送該訊息，他便有可能毋須入獄，又聲稱未滿16歲者不會被裁定妨礙司法公正罪成，也不會留下案底。被告其後構思一則看似X誣告他的訊息內容，最終他要求X向他傳送：「其實我⼀直都想同你講，我得唔到嘅嘢其他⼈都唔洗得到，但我依家想同你講對唔住，我唔應該誣衊你」。 X錄影她與被告在Instagram消失訊息模式下的聊天紀錄，又告訴社工被告要求她在認人程序中不要指認他，並要求她傳送一則訊息，聲稱自己誣衊了被告，社工隨即通知警方。被告2024年6月27日涉嫌妨礙司法公正被捕後，承認他知道自己不得直接或間接聯絡X，但否認曾與X有任何通訊。

譚官判刑時引述指，中六畢業的男被告案發時27歲，曾有2次與未滿16歲女子非法性交的案底，當時被判感化令15個月。他需獨力照顧及養活74歲患癌父親，親撰求情信指他已深感後悔，希望X不會因涉案行為而受創。譚官另指，被告半年內5次與X見面已8度性侵X，X事後須接受心理醫生的治療。譚官強調被告與事主之年齡相差15年，被告更有同類案底，屬重犯者，情節嚴重，故本案有必要施以具阻嚇性的刑罰，就涉及性侵8罪判囚4年4個月，就妨害司法公正罪判囚2年4個月，部分刑期同期及分期執行，最終就9罪判囚5年9個月。

男被告唐鳴在高等法院承認9罪，包括猥褻侵犯罪、2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、與未滿21歲女子非法肛交罪、2項與未滿13歲女子非法性交罪、2項與未滿16歲女子非法性交罪及妨害司法公正罪。