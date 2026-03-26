立法會考察北部都會區　李慧琼要求議員認真審議加快北都發展法案

立法會發展事務委員會委員及其他議員一行46人，今午到北部都會區考察。洪水橋／厦村定位為高端專業和物流樞紐，集產業用地、大學城及跨境鐵路樞紐「三大功能」於一身。議員首先在天水圍俯瞰整個洪水橋和厦村的發展佈局，包括流浮山／白泥一帶新發展區的建設；另外亦了解北都的運輸基建策略、將來貫通洪水橋／廈村及元朗南的智慧綠色集體運輸系統。議員亦親身視察規劃為「大學城」的用地，首批用地將於今年完成平整工程。

立法會議員今日到北部都會區的洪水橋／厦村新發展區實地考察，立法會主席李慧琼指議員親身體會到北都已進入實質建設、衝刺發展的重要時刻，會與政府緊密合作，做到「建設提速、產業引航」。

要求認真審議法案

李慧琼在結束行程後見記者，表示議員會結合今日考察所掌握北都發展的第一手資訊，繼續與政府跟進不同建議，確保在政策制訂過程中，包括編制香港首份「五年規劃」時，更切合實際需要。她亦要求議員在支持加快北都發展、支持訂立專屬法例的基礎上，認真審議政府提交的法案，既達到立法目的，又能吸納市民意見。

同行的還有多名官員，發展局局長甯漢豪表示，北部都會區是香港未來發展的重鎮，包括發展產業及興建房屋、社區設施等。她指，政府未來5年在北都目標產出900公頃熟地，而洪水橋／厦村未來5年目標產出250公頃熟地，即佔整體約30%。