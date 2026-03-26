平機會調查：逾70%少數族裔曾用「智方便」　建議政府數碼平台加入AI多語言翻譯

平機會今天公布「縮窄數位落差以提升少數族裔的個人與社會福祉」研究結果(鍾式明攝)

平機會今天公布「縮窄數位落差以提升少數族裔的個人與社會福祉」研究結果。研究顯示，香港的少數族裔數碼普及率甚高，惟他們在獲取數碼公共服務和資訊時，仍面對語言限制。平機會建議政府數碼平台加入人工智能的多語言翻譯功能，並確保所有政府應用程式至少提供政府網站已有的8種語言內容。

研究於2024年7月至2025年3月進行，與412名少數族裔人士進行了問卷調查。主要研究發現香港少數族裔的數碼普及度甚高，他們最廣泛使用的公用服務應用程式分別為「智方便」(71%)及「HA Go」(61%)。