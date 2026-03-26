平機會調查：逾70%少數族裔曾用「智方便」　建議政府數碼平台加入AI多語言翻譯

平機會今天公布「縮窄數位落差以提升少數族裔的個人與社會福祉」研究結果。研究顯示，香港的少數族裔數碼普及率甚高，惟他們在獲取數碼公共服務和資訊時，仍面對語言限制。平機會建議政府數碼平台加入人工智能的多語言翻譯功能，並確保所有政府應用程式至少提供政府網站已有的8種語言內容。
研究於2024年7月至2025年3月進行，與412名少數族裔人士進行了問卷調查。主要研究發現香港少數族裔的數碼普及度甚高，他們最廣泛使用的公用服務應用程式分別為「智方便」(71%)及「HA Go」(61%)。
焦點小組討論顯示，年長的少數族裔，尤其是女性，在獲取資訊和使用政府數碼平台方面遇到較大障礙。巴基斯坦裔受訪者則報告遇到的技術困難較其他族裔群體為多。
政策比較分析發現，紐約市一些公共服務平台透過人工智能驅動的翻譯技術可提供逾百種語言支援。但香港的數碼平台（如GovHK、智方便、HA Go）主要僅提供中、英文。
建議讓少數族裔參與設計流程
平機會主席林美秀表示，要真正實現數碼共融，政府和社會各界應以使用者為本，善用人工智能技術提供多語言的數碼服務。只要持份者在提供數碼服務時更考慮少數族裔的特定需求，甚或讓他們參與設計流程，便可確保每位市民都能公平地享用公共服務。