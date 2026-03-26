消委會聯同機電署測試10款萬能插蘇　2款有潛在觸電風險

消委會測試10款有USB插座的萬能插蘇，並聯同機電工程署進行測試，發現日本城JHE牌及Super牌的萬能插蘇安全表現未如理想，長時間使用後，內部組件有機會出現移位，有潛在觸電風險。機電署已聯絡供應商跟進。供應商指，受影響適配接頭在生產時有瑕疵，因此決定回收產品及退款。
是次測試中，發現日本城JHE品牌及Super的萬能插蘇個別位置絕緣距離不足，有潛在觸電風險。
JHE牌萬能插蘇的代理商日本城表示，經調查後發現個別批次在生產過程中，有部分工人遺漏以膠水固定電源線在指定位置，雖然沒有即時漏電的風險，為確保使用者安全，該公司已全面回收該型號產品，生產商已修改生產流程，確保產品有足夠的絕緣距離。
Super牌萬能插蘇的生產商金鋒企業集團承認，該型號的絕緣措施未盡完善，代理商決定全面回收該型號產品，並會加強產品監控，維護用戶權益及產品安全
其餘8款樣本，Verbatim、M2K、Xpower、momax、EI8HT、Sunshine、豐葉 FYM及JT，則全數通過防觸電、結構、溫升及耐用度等安全測試。
6款樣本獲得4.5分 當中Sunshine最便宜
10款樣本中，共有6款獲得4.5分。當中Sunshine萬能插蘇售價為108元，為獲4.5分的樣本中最便宜，該插頭在安全表現評價獲5分滿分，在省電表現及待機能耗方面均獲4.5分。
另外測試發現不少樣本無法同時快充，當其中一個插座已啟動快充後，如再接上其他裝置，當中Verbatim、Xpower、Sunshine、Super的快充會被終止並降為5V基本充電，消委會建議用戶應留意產品標示是否存在快充限制。