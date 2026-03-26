消委會聯同機電署測試10款萬能插蘇　2款有潛在觸電風險

消委會測試10款有USB插座的萬能插蘇，並聯同機電工程署進行測試，發現日本城JHE牌及Super牌的萬能插蘇安全表現未如理想，長時間使用後，內部組件有機會出現移位，有潛在觸電風險。機電署已聯絡供應商跟進。供應商指，受影響適配接頭在生產時有瑕疵，因此決定回收產品及退款。

是次測試中，發現日本城JHE品牌及Super的萬能插蘇個別位置絕緣距離不足，有潛在觸電風險。

JHE牌萬能插蘇的代理商日本城表示，經調查後發現個別批次在生產過程中，有部分工人遺漏以膠水固定電源線在指定位置，雖然沒有即時漏電的風險，為確保使用者安全，該公司已全面回收該型號產品，生產商已修改生產流程，確保產品有足夠的絕緣距離。