立法會強烈譴責「英國半年報告」詆毁香港　促停止政治操作

立法會強烈譴責英國發表「香港半年報告」詆毁香港發展，抹黑香港社會、法治、人權等狀況，當中對香港特區立法會選舉和立法會工作的描述不盡不實，斷章取義，敦促英方正視事實，切實尊重中國主權，立即停止就香港事務指手畫腳，停止政治操作，多作有利香港同英國交流合作的好事、實事。

發言人表示，自2021年完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則後，立法會選舉均在公平、公正及公開的原則下順利完成，並體現廣泛代表性與社會均衡參與。現時立法會已徹底擺脫以往對立內耗、失序失效的亂象，重回理性、高效、務實的正軌，各項立法工作有序推進，協助特區政府持續推動經濟發展、改善民生福祉，成績有目共睹。

發言人指，立法會是香港特區憲制下獨一無二的立法機關，是特區管治團隊重要一員。議員必須由愛國者出任，是世界通行的政治原則。任何對本港完善選舉制度的惡意貶損，都顯然別有用心，罔顧香港特區的實際情況，立法會對此表示強烈反對。