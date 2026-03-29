訪港旅客破1370萬　陳茂波：消費動力持續增強　中東局勢與油價為全球經濟添變數

財政司司長陳茂波在網誌中示，截至本月27日，今年以來訪港旅客已突破1,370萬人次，按年上升約17%，反映旅遊業復甦勢頭強勁。他指出，連串大型盛事帶動市面氣氛，加上股市及住宅樓市持續向好，餐飲及零售等行業表現同步增長。他預期本周公布的2月零售銷貨總值將錄得不俗升幅，有望連續第十個月按年上升，顯示本地消費動力持續增強。政府亦會繼續推動大型金融、文化藝術及體育活動，以吸引更多高增值旅客。
陳茂波續指出，本港整體經濟持續向好，展現良好韌性與動力，公共財政狀況亦逐步改善。不過，中東局勢持續緊張、國際地緣政治不穩及燃油價格急升，均為全球經濟前景帶來不確定性。他表示，特區政府正密切關注相關變化。短期而言，由於本港經濟以服務業為主，對中東出口比例較低，直接影響有限；但若衝突持續，難免會對全球宏觀經濟、利率走勢及資金流向造成壓力。
香港能源供應相對穩定
他又提到，香港能源供應因有國家作為後盾而相對穩定，但燃料及能源成本上升，或會為航運、物流等經濟環節帶來額外負擔，政府會持續監察市場情況。
在出口方面，今年首兩個月本港商品出口貨值按年增長近30%，連升24個月，主要受惠於向內地及東盟的電子產品出口增加，反映外圍需求逐步回暖，香港在區域產供鏈重塑中繼續發揮「超級聯繫人」角色。投資氣氛亦保持良好，2月採購經理指數(PMI)升至近三年高位，並連續七個月處於擴張區間，顯示企業對經營環境信心增強。
樓市方面，住宅物業價量齊升的趨勢延續至今年，首兩個月樓價指數累計上升約2.6%，連升九個月；每月平均成交宗數較去年全年平均增加18%，每月超過6,100 宗，市場氣氛正面。
陳茂波強調，國家穩步發展是香港經濟的「壓艙石」，本地經濟態勢穩中向好，香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特優勢將進一步提升，為未來發展提供更強支撐。