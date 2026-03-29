好人好事｜女生趕比賽的士站遇熱心夫婦　拒收車錢兼打氣終贏波：好想畀佢哋知

一名女生日前要在尖沙咀的高鐵西九龍站趕往上環參與一場球賽，可是發現的士站大排長龍，情急之下只好「厚面皮」地逐一詢問排隊人士能否共乘，「有無人去上環想一齊搭，我比錢」，正當她打算放棄之際，突有一對熱心夫婦伸出援手，對方更因應交通情況指示的士司機改道。事主最終成功趕抵賽場，在落車前更獲該對夫婦打氣，她及後在社交平台發文分享事件，並希望藉此告知他們已勝出比賽，「好想比佢地(哋)知道我贏左(咗)呀！！！」

車內換波衫波褲獲譚太外套遮掩 事主分享指，事發於剛過去的周五晚上約7時15分，她獲老闆批准提早下班後，便隨即在高鐵西九龍站趕赴上環，參與晚上8時舉行的比賽，惟到達的士站就發現長長人龍，只好逐一嘗試問有否乘客可一同乘車往上環。在事主有感眾人反應冷淡、「打定輸數」之際，有一名正排隊的女子譚太主動上前問她是否獨自一人，又透露她和丈夫都要去上環，以及教路下次邀請共乘的同時也要交代原因，否則他人不會明白其急切性。

開車後譚氏夫婦見地圖顯示塞車，便不斷幫忙研究如何能最快到達，並多次指導的士司機改路及表明「細佬(路)女趕住去比賽」。由於時間趕急，事主更要把握時間在車內更換波衫波褲，譚太見狀更體貼地以外套替事主遮掩。事主對譚氏夫婦的熱心大為感動，表示很多謝他們及會比心機參賽，獲譚生回覆稱「你專心打，其他野(嘢)唔洗諗」，又指兩人堅持拒收車資，解釋他們原本都要搭的士，「幫到就幫。」最終事主落車向夫婦鞠躬道謝和說再見後，便立即奔往球場，並成功在開賽前趕抵。

賽後網上尋恩人分享喜悅 同日晚上事主在社交平台發文分享事件，除公開感謝譚氏夫婦和的士司機幫忙，還希望向他們傳達一個喜訊，「好想比佢地(哋)知道我贏左(咗)呀！！！」，祝願他們一世平安健康快樂。翻查資料，2025年香港籃球聯賽女子乙組聯賽南華對墾丁賽事，剛過去的周五晚上8時05分在上環體育館舉行。 不少網民都留言支持這宗好人好事，「香港好多好人好事，睇到眼濕濕」、「我相信佢哋知道你贏咗都會好開心」、「我諗，等二時你幫返有需要嘅人，咁就係對譚生譚太，最好嘅報答」、「感恩遇到好人好事，希望你都可以將呢個幫到人嘅善意，用自身行動散播出去」、「好感動，希望譚生譚太睇到。」