好人好事｜眼利九巴車長見貓隻迅速跑車底　夥站長乘客合力趴地拯救

本港近日氣溫轉趨清涼，不少貓隻或會躲進汽車借助引擎餘溫取暖。有九巴車長周六晚準備開車前，驚見有貓隻迅速跑入巴士車底，經檢查後發現車底共藏有兩隻貓。他見狀立即聯同其他車長、站長和乘客協助救貓，兩隻貓最終均有驚無險平安離開車底，他亦在再三確認沒有貓隻被困後開車，笑言沿途未有乘客投訴班次延誤。

安全起見未發動引擎

一名九巴車長在社交平台表示，他原定晚上10時10分在火炭穗禾苑開車，未料在開車前留意到有一隻貓敏捷地跑入車底。他取出手提電話電筒照向車底查看後，發現車底一共有兩隻貓躲藏，隨即召喚總站其他車長和站長協助，並為安全起見和不想嚇倒貓隻而未有發動引擎，其間一名年輕乘客亦加入救援行列。

涉事車長憶述，當時他們4人都直接趴在馬路上，從不同位置嘗試引導兩隻貓出來，可惜仍不成功，「無論點樣喵佢，同佢哋傾計，佢哋都無乜反應，好似好enjoy(享受)係(喺)車底。」及後，有一隻貓率先離開「險境」，車長只好開始與站長商量應否安排另一巴士先行開出，其時餘下的一隻貓就突然離開。在再三檢查車底情況後，他便如常載客出發，笑言「好在一路沿途乘客無話我班車遲咗嚟」，又忠告駕駛者近日天氣轉冷要小心有動物躲在車底取暖，「真係要睇多幾眼先開車。」