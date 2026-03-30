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出版：2026-Mar-30 12:04
更新：2026-Mar-30 12:04

大埔宏福苑五級火｜居民指3小時執拾時間不合理　促容許多次往返單位

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大埔宏福苑居民指3小時執拾時間不合理，促容許多次往返單位。(資料圖片)

大埔宏福苑居民指3小時執拾時間不合理，促容許多次往返單位。(資料圖片)

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政府早前公布，宏福苑火災7幢受影響居民由下月20日起分批返回單位。有宏仁閣居民今早(30)在電台節目表示單位嚴重受損，需要時間搜尋物品，而且安排所有住戶3小時內經狹窄的後樓梯搬運物品，可以預見屆時的混亂場面，期望政府容許多次往返單位。他又指，太太在火災中逃生，雖然擔心回到現場影響情緒，但亦想返回單位告別，指當局應考慮到居民身心狀況，而非僅僅作出「冷冰冰」安排。

另一名宏仁閣居民直指有關安排不切實際，對此感到憤怒。她表示自己單位無被嚴重燒毀，而單位內傢俬和物品都是珍藏，部分更是近期花費近4萬元新購置的電視和沙發，直言住了40多年的家，不可能在3小時內以單程方式搬走。她又指自己已經退休，無經濟能力買新家俬，期望能搬得越多越好，雖然明白部分物品現實上難以移走，但期望當局給予機會「盡搬」。

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上樓前可評估情緒受影響程度

香港心理學會輔導心理學部主席譚嘉宜在同一節目表示，居民應留意自己及家人的心理狀態，若過去一段時出現噩夢，逃生經歷回閃，可能出現創傷後壓力症，不適宜上樓 。她建議居民與家人討論情緒受影響的嚴重程度，再決定上樓人選；家人間亦可以先分工，分別負責收拾及負責照顧家人情緒。她又建議居民事前預想需要收拾的物品，練習令情緒冷靜的方法，包括深呼吸及喝水等。

有搬運公司負責人表示，接獲5宗居民查詢，期望協助上樓收拾物品，當中有住高層的獨居長者，擔心體力不足，未能收拾較高位置的物件。負責人表示，將義務提供服務；若居民信任，公司可在現場攝影，讓居民透過視像指揮如何收拾。

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