工程顧問公司涉安排黑社會滲透樓宇維修競投 廉署警方拘42人 涉3屋苑合約

廉署與警方上周四及五採取聯合行動，打擊黑社會以貪污手段滲透樓宇維修工程。行動中，搗破一間工程顧問公司，涉港九新界3個項目的工程合約涉款逾1.8億元，拘捕42人。廉署相信行動已阻止其中兩份合約批出。據了解，其中一個維修項目為大埔富善邨。 廉署自去年中起陸續接獲市民投訴一個租置計劃屋苑維修工程疑涉貪污賄賂，於是展開調查；發現一間工程顧問公司於去年中在富善邨大維修工程中，以僅佔工程費0.5%、約80萬元的超低價取得1.6億元工程的顧問合約，其後涉透過黑社會成員聯繫工程承辦商，以行賄受賄方式意圖操控招標程序。廉署指相關招標工作仍在籌備，並未批出合約。

此外，該工程顧問公司於2022年疑用相同手法，取得港島區一座單幢住宅大廈的大維修工程顧問合約，其後一間工程承辦商則以2,000萬元獲得該維修工程。廉署發現，該承辦商有多筆總額達數百萬元的不尋常支出。而顧問公司的註冊檢驗人員涉無簽署建築物檢驗報告。該工程已展開，會轉交屋宇署跟進。 該工程顧問公司亦涉受賄。今年初聯同九龍區一座單幢住宅大廈的物管公司董事，涉收取工程公司東主賄款，以游說各業主，以高於市價約一倍價格(約140萬元)，將消防安全改善工程合約判予該工程公司，而此合約尚未批出。