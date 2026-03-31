實物股票將走進歷史 證券無紙化11月實施 5年內完成

實物股票將走進歷史！證監會昨公布，無紙證券市場(USM)制度預計於今年11月16日實施，下一季向立法會提交生效日期公告。無紙證券市場實施後，新上市的證券須自上市時起以無紙形式發行；至於實施日期前已經上市的證券，發行人將於5年內逐步納入無紙證券市場制度。

股東可透過USI實名 按機制，當局鼓勵投資者在無紙證券市場實施後，在核准股份過戶處設立USI(無紙化證券投資者)設施，待持有證券成為無紙化參與證券後，盡快將證券去實物化，以繼續享有股票法定擁有權，且名列於股東名冊，亦可以電子方式作出或確定證券轉讓指示。如果投資者沒有設立USI設施，他們仍然可以無紙形式收取權益，如供股權利、股本權證、紅股等，但無法行使及轉讓權益。

發行人及市場將提前收到有關無紙證券安排的通知，而持有股份證明書的投資者，可靈活選擇何時將其股票轉換成無紙形式。 制度將在5年內分階段實施，涉及超過2,600間上市發行人、約460萬張由香港結算持有的實物股票將會被轉換為無紙形式，及約1,000萬張由投資者在香港結算外所持有的實物股票可轉換為無紙形式。 未來數月測試系統及流程 證監指，有關實施無紙證券市場的主要工作在過去一年穩步推進，現已步入後期階段，包括港交所(388)及相關股份過戶處的無紙證券市場相關系統及流程，均已進入開發和測試的後期階段，市場參與者將於未來數月內獲邀參與測試；另外，證監正審核6家證券登記公司總會成員尋求成為核准證券登記機構的申請，相關申請狀況的資料將於未來數周在證監會網站公布。