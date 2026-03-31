英基幼稚園前行政主任收賄案　14名被告判囚8至14個月

廉政公署早前起訴13名家長及一名中間人，行賄一名國際幼稚園時任行政主任以安排12名學童獲優先插隊入讀該校幼兒班，早前被裁定罪名成立，今日(31日)於西九龍法院分別被判入獄8至14個月。
14名被告分別為蔡慧妍、李俊朗、林泯希、張珈銘、徐惠謙、江靜雯、黃詠雯、劉映均、馬賢文、李洁冰、黃美雪、麥偉琪、朱霜叶及蕭裕邦，首13人為家長，蕭裕邦是其中一名家長的生意伙伴。他們各被裁定最少一項串謀代理人接受利益罪，江另被控煽惑代理人索取利益罪。案發於2018年9月至2021年8月之間，賄款介乎2萬元至20萬元。
入學制度本來不完全公平
辯方求情指，大部分家長無主動提出付款，涉案行政主任才是始作俑者，她利用父母對子女入學殷切的弱點誘使家長犯法。涉案幼稚園是迎合一小撮某階層的人，對社會影響的深遠程度較低，而學校會優先取錄有買學債或有兄弟姊妹就讀的申請人，入學制度本來就不完全公平。
明白父母希望子女「贏在起跑線」
區域法院暫委法官陳慧敏表示，明白父母望子成龍，希望子女「贏在起跑線」，但大前提是必須守法，否則會造成不公，剝奪其他人的權益，強調判刑必須具阻嚇性。陳官又表示，被告入獄難以照顧家中長幼、面對經濟困難，在平衡各種考慮以仁慈理由作出刑期扣減，不過由於貪污賄賂是嚴重罪行，對於辯方提出希望判處緩刑並非恰當，即時監禁是唯一選擇，否則社會將付上慘痛代價。
家長應以身作則樹立守法榜樣
廉署指，家長出於愛錫子女為他們爭取心儀學位屬人之常情。家長應以身作則，為子女樹立誠信守法榜樣。行賄入學有違公平原則，家長如被索賄為子女換取入學機會，應立即拒絕，切勿受引誘，並向廉署舉報。廉署已為幼稚園的收生程序提供適切的防貪建議，並定期舉辦專門的防貪講座，以進一步提升業界的防貪能力。幼稚園應參考廉署編制的《幼稚園運作防貪指南》，加強防貪措施及提高收生程序的透明度。
案件編號：DCCC 703/2022、DCCC 603/2023