英基幼稚園前行政主任收賄案　14名被告判囚8至14個月

廉政公署早前起訴13名家長及一名中間人，行賄一名國際幼稚園時任行政主任以安排12名學童獲優先插隊入讀該校幼兒班，早前被裁定罪名成立，今日(31日)於西九龍法院分別被判入獄8至14個月。

14名被告分別為蔡慧妍、李俊朗、林泯希、張珈銘、徐惠謙、江靜雯、黃詠雯、劉映均、馬賢文、李洁冰、黃美雪、麥偉琪、朱霜叶及蕭裕邦，首13人為家長，蕭裕邦是其中一名家長的生意伙伴。他們各被裁定最少一項串謀代理人接受利益罪，江另被控煽惑代理人索取利益罪。案發於2018年9月至2021年8月之間，賄款介乎2萬元至20萬元。