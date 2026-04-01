BIZ勝派｜前瞻視野引進新興運動 華懋D．PARK辦全港首個最大室內匹克球賽 胡秀汶：善用地產發展商空間資源優勢 以運動作媒介連繫社區

近年港人熱衷於長假期外遊或北上消費，以尋求更豐富的生活體驗；這股新常態同時亦推動本地商場加速轉型，各地產發展商紛紛重新思考旗下商場的定位，由以往只被視為單純消閒購物的場所，到如何為港人創造「留下來」的獨特價值。華懋集團看準這個契機，主動迎合市場變化，將「社區營造」（Placemaking）的理念轉化為集團市場發展策略，善用其作為地產發展商的空間資源優勢，並以運動作媒介連繫社區。在即將來臨的復活節及清明長假期，華懋集團將於D．PARK愉景新城舉辦「華懋匹克球挑戰盃2026」，為全港首個在商場舉行的大型匹克球比賽。華懋集團企業傳訊總監胡秀汶（Amy）期望以「匹克球（Pickleball）」這項低門檻的新興運動打破社區隔膜，為留港市民注入活力；同時冀帶動商場人流增長，達致社區共融與商業效益雙贏局面。

華懋集團企業傳訊總監胡秀汶Amy

匹克球易上手且參與門檻低 匹克球（Pickleball）近年在全球掀起熱潮，但原來早在它走進本地大眾視野前，華懋集團已洞悉先機，率先與Bay Pickle展開合作，並將D．PARK中庭其中一部分改劃作匹克球場地：「我們不只是想舉辦一次性的活動，而是看到這項運動的潛力。」Amy解釋，匹克球的最大魅力在於其容易上手且門檻極低，適合全齡參與，能讓初學者輕易獲得成功感，從而培養持續運動的習慣。是次「華懋匹克球挑戰盃2026」的參賽者年齡層極廣，由8歲以下小朋友至60歲或以上長者均可參與。而作為全港首個於商場舉行的大型匹克球比賽，Amy指比賽反應較團隊預期熱烈，吸引超過1,000名參加者，更從原定10日內上演逾800場賽事，增至超過1,200場。各組別均設冠亞季名次獎項，公開組女子及男子單打冠軍可分別獲得馬來西亞匹克球交流之旅，足見賽事的專業與規模。

除了正式賽事外，4月3至12日比賽舉行期間，場內亦設有「匹克球嘉年華」，包括攤位遊戲、DIY工作坊及打卡拍照區等。Amy希望此舉能讓從未接觸過匹克球的市民，也能用更低門檻輕鬆體驗，同時感受現場熾熱氣氛。

延續「荃運會」成功 事實上，以運動作為連繫社區的媒介，已成為華懋標誌性的發展策略。Amy認為，荃灣區具備不少「做運動」的地理優勢：有行山徑、有多個休憩公園，亦有海濱長廊可供市民散步或跑步，華懋集團透過將商場激活為適合運動的場所，不僅可以讓市民在一個相對舒適的空間繼續運動，更能讓街坊產生歸屬感，去年底於D．PARK舉辦的「荃運會」正是其中一個例子，成功帶動跨代參與。

室內作賽解決噪音痛點 然而，隨着匹克球日漸普及，部分戶外場地開始衍生擾民及噪音問題。Amy表示：「D．PARK具備寬敞的室內中庭優勢；在商場內作賽不僅免受日曬雨淋，龐大的室內空間更能有效將活動聲浪與周邊民居隔絕，從根本解決了噪音干擾的痛點。」Amy亦提到，要在短時間內籌備並執行這項大型賽事，對團隊而言是一大挑戰。團隊花費大量心思規劃人流管制及比賽流程，確保參賽者、打氣的親友以至一般顧客，都能在安全、流暢的環境下享受活動。

冀比賽帶動商場人流增長 Amy期望，透過是次「華懋匹克球挑戰盃2026」能夠促進社區共融之餘，亦能為商場帶來10%的人流增長；並指是次活動後，D．PARK將開放更多空間作為匹克球場地，為荃灣及周邊居民提供更便利、可持續的運動設施。「我們希望D．PARK不只是市民的消閒購物空間，更是社區共同創造回憶、建立連結的地方。」

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