兩蚊兩折懶人包｜長者車費計算、運作細節與攻略一文睇清　一口岸巴士B線優惠價維持2元

俗稱「二元乘車優惠」的政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，4月3日起由劃一2元收費改為「兩蚊兩折」。《am730》為讀者整合新措施的運作細節和背景，讓一眾「銀髮族」用樂悠咭更精明出行。 兩蚊兩折｜如何享用及計算？ 年滿60歲的合資格人士須使用樂悠咭，方可以優惠票價，使用專營巴士、渡輪、電車、港鐵、專綫小巴等公共交通服務，合資格殘疾人士則須使用載有殘疾人士身份的個人八達通。在計算車資時： 車程成人票價為10元或以下，受惠者會繼續只需繳付2元

成人票價高於10元的車程，受惠者便要繳付相等於成人票價兩折的車費 兩蚊兩折優惠同時適用於轉乘車程，如轉乘的車程受惠於二元乘車優惠，後段收費會在成人票價扣減營辦商提供的轉乘優惠後，以兩蚊兩折原則計算。至於港鐵提供的轉乘優惠，則會按其現行機制，先計算兩蚊兩折下的應收費用，再扣減其提供的轉乘優惠。

兩蚊兩折｜受惠對象為何？ 二元乘車優惠在實施兩蚊兩折前後，受惠對象同為年滿60歲的香港居民，以及殘疾程度達100%的綜援受助人，傷殘津貼受惠人。政府提醒，兩蚊兩折下原有受惠人士維持不變，毋須進行任何手續都能繼續享有優惠。

兩蚊兩折｜短途分段收費如何享用？ 現時部分專營巴士和專綫小巴路線設有前段短途分段收費，其中城巴、九巴、龍運巴士的路線，乘客上車時須以指定八達通輕拍八達通機，然後下車前須再次在車上或下車後於巴士站回贈機以同一張八達通拍卡，獲取分段收費回贈。 至於新大嶼山巴士或專綫小巴的前段短途分段收費路線時，乘客要在上車時告知車長下車地點，讓其調校八達通機後才用八達通拍卡。 兩蚊兩折｜政策下一階段為何？ 政府在2025年《財政預算案》提出調整二元乘車優惠計劃，包括引入兩蚊兩折及每月限乘240程。其中兩蚊兩折將率先於4月3日實施，當局會由當日起最少持續新安排3星期。至於每月240程的限制，預計會在兩蚊兩折落實後1年才會實施。

兩蚊兩折｜往返陸路口岸車費有何改變？ 不少長者為節省車資，除乘搭港鐵東鐵綫外，亦會選擇其他公共交通工具到不同陸路口岸，北上或到澳門消費。以下是各連接管制站巴士線的全程收費，以及在兩蚊兩折下的新應繳車資。 落馬洲支線管制站 九巴B1線全程收費15.3元，兩蚊兩折下為3.1元 香園圍管制站 城巴B7線全程收費11.3元，兩蚊兩折下為2.3元

城巴B8線全程收費18.1元，兩蚊兩折下為3.6元

九巴B9線全程收費21.3元，兩蚊兩折下為4.3元

九巴B9A線全程收費17.2元，兩蚊兩折下為3.4元

港珠澳大橋管制站 城巴B5線全程收費6.1元，兩蚊兩折下為收費維持2元不變

城巴及龍運巴士A線：本身不設二元乘車優惠 深圳灣管制站 新大嶼山巴士B2、XB2線全程收費15.8元，兩蚊兩折下為3.2元

城巴B3、B3A、B3X線全程收費16.5元，兩蚊兩折下為3.3元 兩蚊兩折｜運輸署推出18區乘車攻略 政府預計二元乘車優惠推出兩蚊兩折後，下個財政年度可節省約5.5億元公帑開支，亦相信有助大幅改善現有「長車短搭」問題。當局曾舉例指，由上環往中環的長者過往可能經常乘搭過海路線長程車，而本身相關路段也有很多短途路線供選擇，預計新安排可同時預留長途車的位置，留給有需要的上班上學人士乘搭。運輸署早前已整理一份「18區$2搭車攻略」，供合資格長者乘客參考。