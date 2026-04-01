屋宇署重啟新界村屋僭建物申報計劃 為期一年

屋宇署表示，針對新界豁免管制屋宇的歷史和獨特情況，作為特殊安排，政府於2012年推出了一次性的行政申報計劃。在該計劃下，業主可向屋宇署申報於2011年6月28日前建成、風險較低或違例情況較不嚴重的僭建物，申報期已於2012年12月結束。發展局於2024年12月就修訂《建築物條例》提出建議，當中包括理順處理僭建物的政策，並指出為回應村民和立法會議員認為當年申報期過短的意見，政府準備重啓申報計劃，讓當年沒有參與計劃的村屋業主作出申報。

業主須為已申報僭建物每5年安排安全檢驗

重啓的申報計劃將沿用舊有準則，包括申報的僭建物種類和建成日期與原有申報計劃相同，即僅適用於2011年6月28日前已建成、風險較低或違例情況較不嚴重而並非「首輪取締目標」的僭建物，例如由村屋外牆伸建的廣告招牌、圍封不超過50%的天台面積等。此外，業主須為已申報的僭建物每5年安排一次安全檢驗。

署方指，不會即時取締已申報個案，除非其結構變得有明顯危險。就村屋僭建問題，屋宇署目前以處理『首輪取締目標』僭建物為優先。若相關僭建物在2027年3月31日申報日期屆滿後仍未向屋宇署申報，署方將待處理完「首輪取締目標」的僭建物後，就未申報的僭建物優先採取執法行動。至於已按計劃作出申報的個案，屋宇署會在較後階段再按風險和當時的實際情況制訂執法計劃。