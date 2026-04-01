天恩邨母子收回公屋墮樓亡 上訴委員會增22醫護和社工

天水圍天恩邨一對精神病母子，被房屋署收回公屋後上訴失敗，先後墮樓亡。行政長官李家超其後指在房屋上訴委員會增設醫護界代表。政府今日(4月1日)公布2026/27年度的上訴委員會名單，包括13名醫護專業人員及9名社福工作者。

具醫護、社福及地區背景委員增近一倍 房屋局回覆《am730》查詢時表示，名單涵蓋更多不同專業背景的委員，當中具有醫護、社福及地區背景的委員有40人，較2025/26年度的21人大幅增加接近一倍。40人中有13名醫護專業人員和9名社福工作者。

局方指，已全面檢視工作指引及流程，並優化多項措施，確保處理特別個案時考慮每個個案的獨特性質。房屋署去年10月已成立「特別個案小組」，由房署副署長主持，目的是在發出「遷出通知書」前就有特殊情況的個案按需要進行更深入的審視，仔細考慮個案特質和各種因素後，由小組訂出導向性的指示，才作最後決定。小組會按需要召開會議，首次會議2026年1月舉行。 局方續指，聆訊時，審裁小組會全面考慮上訴人和其同住家庭成員的情況，包括財政、健康狀況、年齡和自理能力等，更全面顧及租戶的實際狀況。

本月起推12個月危機介入先導計劃 局方又指，房屋署已與香港撒瑪利亞防止自殺會合作，於本月起推行為期12個月的危機介入先導計劃，支援前線人員處理涉及精神健康風險，特別是有自殺傾向但未能取得同意轉介的個案。前線人員在識別有關個案後，可直接聯絡該會啟動即時危機應對，該會社工會迅速與前線職員共同介入，包括提供外展服務，接觸租戶並確保其在危急情況下能迅速獲得適切支援。

根據上訴委員會公布的名單，部分醫護人員包括林露娟教授、蔡健榮醫生、鍾維壽醫生、林永和醫生、劉仲恒醫生、李家韡醫生、梁琳明醫生、連慰慈醫生、王曉莉醫生、麥永接醫生和黃麗珊醫生。