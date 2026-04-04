醫管局約5.6萬病人資料被洩露　否認遭到網絡攻擊（更新）

【15:00更新】醫管局公布，恆常監察系統於昨日凌晨2時許發現懷疑未經授權，將病人資料取走並於第三方平台洩漏事件，隨即於早上報警及通報個人資料私隱專員公署，醫管局會全面配合警方調查及行動。醫管局指，事件後已檢視內部網絡系統，確認系統運作安全正常，不涉及網絡攻擊等因素。已即時暫停承辦商的系統維護工作。

醫管局表示採取一切可行措施，務求將對病人影響減至最低。並盡快透過「HA Go」應用程式、郵寄及電話方式通知受影響病人，九龍東醫院聯網亦已設立熱線5215 7326，供病人就事件查詢，熱線運作時間為星期一至日，早上9時至下午6時；病人亦可於非熱線運作時間留言查詢，職員會盡快回覆。