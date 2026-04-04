醫管局約5.6萬病人資料被洩露　否認遭到網絡攻擊（更新）

【15:00更新】醫管局公布，恆常監察系統於昨日凌晨2時許發現懷疑未經授權，將病人資料取走並於第三方平台洩漏事件，隨即於早上報警及通報個人資料私隱專員公署，醫管局會全面配合警方調查及行動。醫管局指，事件後已檢視內部網絡系統，確認系統運作安全正常，不涉及網絡攻擊等因素。已即時暫停承辦商的系統維護工作。
醫管局表示採取一切可行措施，務求將對病人影響減至最低。並盡快透過「HA Go」應用程式、郵寄及電話方式通知受影響病人，九龍東醫院聯網亦已設立熱線5215 7326，供病人就事件查詢，熱線運作時間為星期一至日，早上9時至下午6時；病人亦可於非熱線運作時間留言查詢，職員會盡快回覆。
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醫管局公布，昨日（3日）凌晨發現恆常監察系統懷疑遭到入侵，並指有人未經授權將病人的資料取走，並在第三方平台洩露，當中涉及達5.6萬人的資料，當中包括姓名、身分證號碼及健康資訊等的個人資料。
醫管局表示在昨日凌晨發現事件後已報警，並通知個人私隱專員公署。醫管局又表示已檢視內部的網絡系統，確認系統目前安全及運作正常。醫管局指，會全面配合警方的調查，並會聯絡受影響的病人。醫管局表示，事件涉及5.6萬名病人的資料，當中包括病人姓名、身分證號碼、性別、出生日期、預約時間及健康的資訊。
私隱專員公署表示，已接獲有關的報告，並且會依照既定機制進行調查。公署又表示，受影響人士要提高警惕，以免個人資料被盜用。