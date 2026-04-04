陳美寶指將向立法會介紹　智慧綠色集體運輸系統規管框架

運輸及物流局局長陳美寶表示，在行政長官會同行政會議，批准啟德智慧綠色集體運輸系統鐵路方案後，局方將稍後向立法會交通事務委員會介紹新的規管框架，加快引進新型運輸系統。同時她透露，北部都會區的首個車站古洞站將在明年落成啟用，成為香港第100個重鐵車站。 在星期二（3月31日）行政會議批准「啟德智慧綠色集體運輸系統」的鐵路方案。陳美寶今日（4月4日）公布的局長網誌上表示，項目將會是香港首個投入服務的智慧綠色集體運輸系統，標誌着香港公共交通服務邁向一個重要里程碑。她表示，稍後會向立法會交通事務委員會介紹全新的法定規管框架，加快引進各種不同技術的新型運輸系統項目在香港「落地」。

陳指新型集體運輸系統有不同模式和專利技術，如「雲巴」和「智軌」等，近年冒起的智慧綠色集體運輸系統毋須架空電纜等設施，個別技術亦毋須鋪設實體軌道，加上爬坡能力更強，在規劃及營運上更具彈性，同時足以應對區域性中型客流，成為政府「五縱五橫」鐵路環網規劃中的最佳「中場」。 啟德運輸系統望年內批出合約 陳表示，新規管框架容許政府能向新型集體運輸系統的營運商批予專營權，及制定針對不同技術系統的監管要求，從而有效地規管營運商在專營權期間的服務及表現。她指首批透過新框架規管的項目，將包括位於啟德、東九龍，以及洪水橋／厦村的智慧綠色集體運輸系統。她表示，考慮到啟德發展區的走線方案相對簡單，會將啟德鐵路方案的刊憲和招標程序同步進行，讓項目可提速約6個月。她指啟德項目，已在招標文件中要求項目專營公司在現有啟德橋道的行人路上加建上蓋，讓車站和啟德兒童醫院之間的步行環境更宜人，並要求專營公司設計系統時，保留日後延伸至觀塘、油塘及醫院一帶的可行性。政府希望於今年內批出合約，期望系統於2031年投入服務。

洪水橋智慧運輸系統冀今年招標 另外陳表示，上周隨立法會主席李慧琼等議員視察北部都會區發展，並介紹接駁北都的交通及洪水橋現代物流圈，當中包括位於洪水橋／厦村的智慧綠色集體運輸系統，她指路線將會是未來北都高端專業服務和物流樞紐，並會是大學城所在。其中洪水橋將會是港深西部鐵路、屯馬線和智慧綠色集體運輸系統三線匯聚的策略樞紐。當中港深西部鐵路洪水橋至前海路段將會成為全新跨境走廊，開通後全程只需約15分鐘。路政署正進行設計和勘察，預計2027年具備條件招標，爭取2034年完工、2035年正式開通。

而洪水橋／厦村的智慧綠色集體運輸系統，陳表示全長約16公里的系統。第一階段長4.5公里，共有7個車站，途經日後的現代物流圈、洪水橋／厦村新發展區市中心和大學城。預計今年內招標及向立法會申請撥款建造系統第一階段的道路工程，2027年動工，目標於2031年完成以配合通車。陳又表示，安排立法會議員眺望古洞北粉嶺北新發展區的運輸基建規劃。她表示預計明年落成啟用的古洞站，將是本港第100個重鐵車站，亦是北都內首個投入服務的新建車站。