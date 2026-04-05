英籍鐵騎士昂船洲大橋上花式耍雜技 交通警見「無牌」截停

一名英籍男子駕駛一輛「無牌」電單車，在葵青多處高速公路花式表演，最終被交通警發現當場截停！

網上今日（5日）流出一條相關短片，全長56秒，從影片中可見，一名身穿藍色上衣、淺色長褲的鐵騎士，載上黑超及面罩，並駕駛著一輛電單車於離海面70多米高、限速80公里的青沙公路昂船洲大橋大玩亡命雜技，翹起前輪單輪行駛一段時間，從影片中更可看到附近有其他車輛行駛，十分危險。其後，畫面來到青衣路、近葵涌貨櫃碼頭對開位置，一名交通警員將Cam主截停，他按指示停在前面路肩待查，交通警員以英語問男子「你的車牌在哪？」，Cam主以英語回答「車牌之前在那裏的，我不知道，肯定是跌了」，其後警員上前查看該輛特技電單車，片段結束。