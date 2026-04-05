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出版：2026-Apr-05 15:49
更新：2026-Apr-05 15:49

英籍鐵騎士昂船洲大橋上花式耍雜技 交通警見「無牌」截停

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英籍鐵騎士昂船洲大橋上花式耍雜技 交通警見「無牌」截停。（fb「向香港警察致敬」截圖）

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一名英籍男子駕駛一輛「無牌」電單車，在葵青多處高速公路花式表演，最終被交通警發現當場截停！

網上今日（5日）流出一條相關短片，全長56秒，從影片中可見，一名身穿藍色上衣、淺色長褲的鐵騎士，載上黑超及面罩，並駕駛著一輛電單車於離海面70多米高、限速80公里的青沙公路昂船洲大橋大玩亡命雜技，翹起前輪單輪行駛一段時間，從影片中更可看到附近有其他車輛行駛，十分危險。其後，畫面來到青衣路、近葵涌貨櫃碼頭對開位置，一名交通警員將Cam主截停，他按指示停在前面路肩待查，交通警員以英語問男子「你的車牌在哪？」，Cam主以英語回答「車牌之前在那裏的，我不知道，肯定是跌了」，其後警員上前查看該輛特技電單車，片段結束。

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網民批評鐵騎士行為危險

網民看過影片後不禁大罵影片中的英籍男子，批評他行為危險「一定要重罰」、「完全妄顧其他道路使用者」、「目無法紀」、「拉得，唔好累街坊」、、「呢類馬路炸彈，又無牌，可能保險都無」。

警方表示，西九龍總區交通部執行及管制組人員於上周日（29日）下午約5時在西九龍高速公路一帶巡邏期間，於近青沙公路發現一名男子正在駕駛一輛沒有掛上車牌的電單車，遂上前截查。警方經進一步調查後，發現該名男子涉嫌於較早前在青馬大橋駕駛電單車時作出懷疑危險駕駛行為，事件交由西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊作進一步調查。

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