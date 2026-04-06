車Cam直擊｜吐露港公路P牌私家車逆線再掉頭越三線　警票控七旬翁

近日網上流傳一段影片，有一輛「P牌」私家車在吐露港公路首先逆線行駛，再突然掉頭橫跨3線。(車cam L香港群組影片截圖)

駕駛時需注意安全，網上流傳一段影片，有一輛「P牌」私家車在吐露港公路往九龍方向的路肩逆線行駛，再突然掉頭橫跨3線，隨後再切至左四線「快線」行駛。警方表示留意到相關短片，深入調查後今日以傳票方式，控告一名70歲劉姓本地男子涉嫌「危險駕駛」。

在網上流傳的「車CAM」片段，一輛私家車原本在吐露港公路慢線近路肩位置逆線行駛，再突然180度掉頭，橫跨3線至快線行駛，隨後再切至左四線「快線」行駛。涉事私家車突然「攝」在片主車輛前方，兩車距離相當接近，幸好沒有釀成交通意外。

根據《道路交通(快速公路)規例》，「P牌」司機限制車速在每小時70公里以內。而在設有3條或以上行車線的靠左駛快速公路上，除非另有規定，否則不得使用該快速公路的最右線。警方呼籲，駕駛期間應多留意路牌指示及最好規劃行程，以免發生意外

影片引起網民關注，有人留言：「唔單止喺高速上調頭，仲要埋快線，又cut線又唔打燈唔睇車，三種罪，分開舉報佢可以釘P」；「掉頭都算，慢速入埋快線，嚴重影響駕駛者道路上既(嘅)安全」；「本身我對p牌都好容忍，因為自己都做過，但呢個真係適合坐車算，遲早累死自己同其他人」。