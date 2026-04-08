漁民稱柴油價倍升不敢出海　提早休漁期免蝕本

國際油價飆升影響各行各業，漁業界亦表示有壓力。香港漁民團體聯會主席張少強今早(8日)在港台節目表示，近日柴油價格上漲令漁船燃油成本大幅增加，已佔整體營運成本的比例超過五成，許多漁民已因此不敢再出海，變相提早休漁期，令市場的魚類供應減少。

張少強補充，以往油費約900至1,000元，油價持續上升後成本增至約2,000至2,200元。小型漁船用油量雖然較少，但其生產量亦較少，難以彌補成本上升。此外，漁獲價格由市場決定，復活節前漁獲價格更有下調，即使產量增加也無法帶動收入，現時營運幾乎虧本。他認為，政府魚類統營處提供的貸款基金只能短暫支援，漁民之後亦要償還貸款，盡快結束戰爭便可解決問題，但這並非香港可以控制。