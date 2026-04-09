九龍東醫院聯網逾5.6萬病人資料外洩　醫管局經HA GO通知逾3萬病人其餘電話信件通知

醫管局九龍東醫院聯網有逾5.6萬名病人資料外洩，當中涉及1,000多名醫管局員工的資料洩漏。警方於周二（7日）以涉嫌不誠實使用電腦拘捕一名30歲本地男子，他是醫管局外判系統維護承辦商的系統開發員。警方今日（9日）表示，該名被捕男子已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

醫管局策略發展總監夏敬恒於香港電台一個節目中表示，醫管局明白及重視病人資料，外判合約有清楚規定，如承辦商人員要使用資料，需要先取得授權，但今次的外判人員沒有申請授權是不合法及不恰當；又指局方已即時在恆常監察系統做加強工作，同時檢視醫管局內部運作的臨床系統，至今未有發現異常情況，局方亦即時暫停所有承辦商接觸有關系統，如要緊急維護要在監察下進行。至於病人資料有否加密，夏敬恒表示警方仍在調查事件不方便交代細節。