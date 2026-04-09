海關檢高仿阿根廷巴西新波衫 不法分子趁世界盃轉運美洲圖利

香港海關採取針對性打擊行動，檢獲約1萬件懷疑冒牌波衫，均是有份參賽的國家隊最新款波衫，包括阿根廷、巴西及西班牙等，總值約400萬元。(香港海關直播)

今年6月世界盃決賽周舉行，有不法分子推出質量及仿真度高球衣轉運至美洲地區，以應付球迷需求，香港海關採取針對性打擊行動，檢獲約1萬件懷疑冒牌波衫，均是有份參賽的國家隊最新款波衫，包括阿根廷、巴西及西班牙等，總值約400萬元。

檢11萬件冒牌貨拉3人

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組調查主任楊鐵楓表示，今年3月9日至27日期間，採取打擊跨境轉運及供應本地冒牌的執法行動，整個行動共偵破37宗案件，檢獲11萬件冒牌及侵權貨物，市值6400萬元，拘捕2男1女，年齡介乎25至56歲，涉嫌違反商品說明條例，分別是本地網購群組負責人、收貨人及貿易公司董事，涉嫌售賣冒牌貨品，還包括香水、化妝品等，全部人保釋候查。