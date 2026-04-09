廉署起訴美聯物業分行經理 涉向下屬索賄虛報對方參與億元獨立屋交易

廉政公署周三(4月8日)落案起訴一名地產代理，控告她涉嫌向一名下屬索賄逾6.3萬元，以虛報對方曾參與促成一宗逾億元的獨立屋買賣交易。

廉政公署周三(4月8日)落案起訴一名地產代理，控告她涉嫌向一名下屬索賄逾6.3萬元，以虛報對方曾參與促成一宗逾億元的獨立屋買賣交易。

47歲被告邵莉雅，報稱任職美聯物業代理有限公司分行經理，被控一項代理人索取利益罪，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條，她獲准保釋，明日(4月10日)在九龍城裁判法院答辯。

被告案發時是美聯物業尖沙咀一間分行的經理。根據美聯物業規定，分行經理可根據團隊的營業額獲發主管佣金。若分行經理自行促成物業交易，則只會獲發交易佣金，而不會獲發主管佣金。