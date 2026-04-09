立法會考察河套香港園區　李慧琼指議員會「落手落腳」推動河套區發展

立法會議員今日再到北部都會區考察，了解河套香港園區的最新建設和營運情況。立法會主席李慧琼表示議員會積極「落手落腳」，協助特區政府推動河套區長遠發展。

超過50名議員今早到河套香港園區視察，參觀已落成的濕實驗室大樓、人才公寓、供電設施等。他們近距離了解園區大樓的建設進度、最新發展、營運情況和下一階段工作，並聽取政府「南金融、北創科」的佈局，以至河套與鄰近的新田科技城及沙嶺數據園的協調發展。

與此同時，議員和多間已進駐河套園區的科技企業代表交流，了解它們在園區的業務情況、選擇園區的原因。企業代表表示入駐的主要原因是看中園區的地理優勢，以及未來創新要素可以在深圳和香港園區跨境便捷流動等。