立法會考察河套香港園區　李慧琼指議員會「落手落腳」推動河套區發展

立法會議員今日再到北部都會區考察，了解河套香港園區的最新建設和營運情況。立法會主席李慧琼表示議員會積極「落手落腳」，協助特區政府推動河套區長遠發展。
超過50名議員今早到河套香港園區視察，參觀已落成的濕實驗室大樓、人才公寓、供電設施等。他們近距離了解園區大樓的建設進度、最新發展、營運情況和下一階段工作，並聽取政府「南金融、北創科」的佈局，以至河套與鄰近的新田科技城及沙嶺數據園的協調發展。
與此同時，議員和多間已進駐河套園區的科技企業代表交流，了解它們在園區的業務情況、選擇園區的原因。企業代表表示入駐的主要原因是看中園區的地理優勢，以及未來創新要素可以在深圳和香港園區跨境便捷流動等。
李慧琼在視察後見記者，指：「考察只是起點，行動才是關鍵」。她深信議員一定會善用今次考察所得，認真審議撥款申請及相關法例，同時積極「落手落腳」，協助特區政府推動河套區長遠發展，向政府提出更多切實可行、真正幫到北都和河套企業的建議，推動河套區更好發展。
5幢大樓年底落成
創新科技及工業局局長孫東則指，河套香港園區正加快建設，正在興建的5幢大樓將於年底落成。他續指河套香港園區是香港深度參與粵港澳大灣區創科建設的代表作，也是未來香港北部都會區發展的關鍵所在。特區政府願意與立法會議員一起充分發揮香港「超級聯繫人」與「超級增值人」的角色，在河套地區早日實現「硬聯通」、「軟聯通」及「心聯通」，力爭在香港首個五年規劃結束之際，呈交一份滿意的答卷。
港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘表示，會陸續推出第一期園區內餘下的22塊土地，今季會推出當中數塊土地。在土地招租方面，會考慮用「雙信封制」，以技術的參數招募，並採用公私營合作的形式。