ICU本財年預算增逾兩成 房屋局︰主要涉宏福苑工程開支

房屋局獨立審查組(ICU)本個財政年度預算為2.16億元，較原來預算增加22.1%。而下年度預算亦增至2.26億元，較過去一年多4.7%。房屋局回覆立法會議員就特別財會提問指，增幅主要涉及大埔宏福苑火災相關工程開支，其中3,400萬元主要項目包括移除棚架棚網、清理外圍雜物，以及為受影響樓宇加固等。就有議員問及過去兩個財政年度，ICU處理宏福苑所涉投訴數字及詳情，房屋局指，由於正聯同執法部門調查相關事宜，亦要全面配合獨立委員會調查，現時不宜透露與事故有關的詳情。

另外，政府針對宏福苑7座起火大廈提出業權收購方案，房屋局指，7座樓收購價，按補價情況分為8,000元或10,500元一呎，1,736個單位中382個已補地價，其餘七成八單位未補地價。在落實長遠居住安排前，有需要居民可以入住過渡性房屋、房協項目及屯門寶田中轉屋。當局在上一財政年度及本財政年度預留1,000萬及3,670萬元，向房協及營運機構發還居民住宿費用及相關開支。

另外，宏福苑居民本月20日起可上樓收拾物品，香港紅十字會周三宣布，除以「大埔．共建坊」為中心支援居民，提供休息及執拾物資據點。紅十字會亦將延續緊急及復原現金援助計劃，向每戶額外派發1,500元，支援居民上樓收拾和搬運開支，本地賑災團隊將以短訊(SMS)通知有關安排。