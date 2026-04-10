涉索賄虛報交易兼造假出勤 美聯分行經理被起訴今答辯

美聯物業一名分行經理涉嫌向一名下屬索賄逾63,000元，以虛報對方曾參與促成一宗逾億元的獨立屋買賣交易；另涉就其女兒兼下屬見習營業員的出勤情況造假。被告被廉署落案起訴，今日(10日)在九龍城裁判法院答辯。

被告邵莉雅(47歲)被控一項代理人索取利益罪及一項欺詐罪。案發時，被告為美聯物業尖沙咀一間分行的經理。根據美聯物業規定，分行經理可按團隊營業額獲發主管佣金；若自行促成物業交易，則只會獲發交易佣金，而不會獲發主管佣金。