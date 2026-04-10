涉索賄虛報交易兼造假出勤 美聯分行經理被起訴今答辯

美聯物業一名分行經理涉嫌向一名下屬索賄逾63,000元，以虛報對方曾參與促成一宗逾億元的獨立屋買賣交易；另涉就其女兒兼下屬見習營業員的出勤情況造假。被告被廉署落案起訴，今日(10日)在九龍城裁判法院答辯。
被告邵莉雅(47歲)被控一項代理人索取利益罪及一項欺詐罪。案發時，被告為美聯物業尖沙咀一間分行的經理。根據美聯物業規定，分行經理可按團隊營業額獲發主管佣金；若自行促成物業交易，則只會獲發交易佣金，而不會獲發主管佣金。
控罪指，被告涉嫌於2023年7月向一名下線代理索賄逾63,000元，以向美聯物業虛報對方是一宗沙田獨立屋買賣交易的其中一名代理人。廉署早前接獲貪污投訴後展開調查，發現被告報稱自己及其下線代理均參與促成該宗逾億元的交易，因而獲發主管及營業員佣金逾130萬元，而其下線代理則獲發營業員佣金逾13萬元。
另外，被告亦被控一項欺詐罪，涉及其女兒兼下屬見習營業員的出勤紀錄。控罪指被告與其女兒於2023年8至11月期間，向美聯物業虛報女兒的出勤情況，意圖詐騙並誘使公司向其女兒發放薪金共逾5,100元。廉署調查顯示，被告涉嫌虛報其女兒於2023年8月至10月初期間在美聯工作逾50日，惟期間有19日女兒並不在香港。