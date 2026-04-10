海關檢萬件高仿世界盃球衣 破37宗冒牌貨案涉11萬件 值6400萬

新一屆世界盃將於今年6至7月舉行，不少球迷屆時會穿上愛隊的球衣觀賽打氣。不法分子看準龐大市場，製作大批高仿周邊物品圖利。海關早前採取行動，打擊跨境轉運及供應本地冒牌及侵權貨品活動，檢獲約11萬件冒牌貨品，市值約6,400萬元；當中約一成為今屆世界盃決賽周出賽球隊的冒牌球衣，仿真度高。
海關於3月9至27日採取特別行動，破獲37宗案件，檢獲約11萬件懷疑冒牌及侵權貨品，包括冒牌球衣、鞋履、手錶、電話及電話配件等，估計市值約6,400萬元。行動中拘捕2男1女，年齡介乎25至56歲，分別是本地網購群組負責人、收貨人及貿易公司董事，涉嫌售賣冒牌貨品，包括銀包、衣物、香水和化妝品等，全部獲保釋候查。
海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組第三隊調查主任楊鐵楓表示，海關近日留意到部分位處偏遠的新界拆貨場，經常在清晨時分拆貨及分貨，並於中午前完成處理後離開，情況有可疑，遂展開連串執法行動。
今次行動共檢獲約1萬件冒牌球衣，全部印有6月世界盃決賽周參賽球隊的隊徽及款式，總值約400萬元。楊鐵楓指出，檢獲的冒牌貨品以往多數運往歐美市場，現時則有超過一半轉運至南美及非洲；而檢獲的冒牌球衣則全部寄往美洲地區，相信不法分子趁大型足球賽事舉辦期間，為應付當地球迷龐大需求，將冒牌球衣轉運當地應市。
海關又指，大部分檢獲的冒牌貨品仿真度高，售價僅為正貨的十分一，部分款式推出不久已出現冒牌貨。