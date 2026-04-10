海關檢萬件高仿世界盃球衣 破37宗冒牌貨案涉11萬件 值6400萬

新一屆世界盃將於今年6至7月舉行，不少球迷屆時會穿上愛隊的球衣觀賽打氣。不法分子看準龐大市場，製作大批高仿周邊物品圖利。海關早前採取行動，打擊跨境轉運及供應本地冒牌及侵權貨品活動，檢獲約11萬件冒牌貨品，市值約6,400萬元；當中約一成為今屆世界盃決賽周出賽球隊的冒牌球衣，仿真度高。

海關於3月9至27日採取特別行動，破獲37宗案件，檢獲約11萬件懷疑冒牌及侵權貨品，包括冒牌球衣、鞋履、手錶、電話及電話配件等，估計市值約6,400萬元。行動中拘捕2男1女，年齡介乎25至56歲，分別是本地網購群組負責人、收貨人及貿易公司董事，涉嫌售賣冒牌貨品，包括銀包、衣物、香水和化妝品等，全部獲保釋候查。