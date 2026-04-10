測14款藍牙定位器全數「表現平平」 消委會︰定位表現未如理想

藍牙定位器近年成為市民尋找鑰匙、錢包、行李等貴重財物的必備小物。消委會測試14款藍牙定位器，所有樣本總評分均介乎3分至3.5分(5分為滿分)，表現平平。消委會指，各樣本的設計相近，故各樣本的結果差異不大。

測試14款藍牙定位器由售價79至580元，包括Apple的AirTag(第一及二代)、Samsung的Galaxy SmartTag2、momax PinBuzz、Xpower Tag Coin(XP-TC1)和Chipolo POP等知名品牌。消委會檢視了定位器的定位表現、通知與資訊顯示功能、產品設計，以及操作的方便程度。以5分為滿分，定位表現方面，所有樣本僅獲1.5分至2分。消委會解釋，智能裝置在記錄及傳送位置資料時存在時差。定位器在繁忙市中心且物體靜止的情況下，找回失物的機會較高；一旦進入人煙稀少的鄉村、行山徑，或是處於行駛中的交通工具上，定位效能便會顯著下降，難以發揮追蹤作用。