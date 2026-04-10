測14款藍牙定位器全數「表現平平」 消委會︰定位表現未如理想

藍牙定位器近年成為市民尋找鑰匙、錢包、行李等貴重財物的必備小物。消委會測試14款藍牙定位器，所有樣本總評分均介乎3分至3.5分(5分為滿分)，表現平平。消委會指，各樣本的設計相近，故各樣本的結果差異不大。
測試14款藍牙定位器由售價79至580元，包括Apple的AirTag(第一及二代)、Samsung的Galaxy SmartTag2、momax PinBuzz、Xpower Tag Coin(XP-TC1)和Chipolo POP等知名品牌。消委會檢視了定位器的定位表現、通知與資訊顯示功能、產品設計，以及操作的方便程度。以5分為滿分，定位表現方面，所有樣本僅獲1.5分至2分。消委會解釋，智能裝置在記錄及傳送位置資料時存在時差。定位器在繁忙市中心且物體靜止的情況下，找回失物的機會較高；一旦進入人煙稀少的鄉村、行山徑，或是處於行駛中的交通工具上，定位效能便會顯著下降，難以發揮追蹤作用。
測試樣本可否於應用程式設定物品防丟提示。當定位器與物主的智能裝置的距離超出藍牙範圍後，便會發出短訊通知提示物主。測試顯示，除樣本MiLi「ITEM FINDER MiTag Duo」 外，其餘樣本均備有防丟提示，惟發送提示需時約3分鐘至5分鐘，速度頗慢。但就使用方便度方面，所有樣本在使用上均頗方便，獲3.5分至4.5分。惟Apple的AirTag須購買額外配件，才可把定位器掛於物品上，另有兩款更換電池時不太容易操作， 故只獲3.5分。
所有應用程式均會存取特定用戶資料
藍牙定位器須配合流動應用程式使用。在應用程式安全性方面，實驗室針對5個品牌、共6款App進行數據安全審核。報告顯示，所有程式均採用加密方式傳送資料，整體資安表現令人滿意。不過，消委會提醒消費者留意個人隱私。測試發現，所有應用程式均會存取特定用戶資料，包括用戶即時位置、手機型號、網絡供應商以及使用紀錄等。消委會建議市民在享受尋物便利的同時，亦應衡量相關隱私風險。