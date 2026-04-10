車Cam直擊｜屯門蝴蝶邨的士衝斑馬線險撞男童 55歲司機涉危險駕駛收傳票(更新)

屯門蝴蝶邨有一輛的士駛至斑馬線時未有收油反直衝，幾乎撞到一名橫過馬路的男童(車cam L（香港群組）fb)

網上流傳一段車Cam影片，屯門有一輛的士駛至斑馬線時未有收油反直衝，幾乎撞到一名橫過馬路的男童。片段顯示事發時間為周四（9日）晚上7時01分，事發地點為屯門蝴蝶邨。影片可見涉事的士途至蝶影樓對開，超越Cam車右轉後，駛至斑馬線時未有收油反而打算直衝，此時一名男童從右邊跑出，的士司機見狀立即急煞，未有釀成意外，及後男童跑過馬路。其間Cam車上傳來一把女聲，高呼：「嘩！黐線！」

警方新界北總區交通調查組人員主動介入調查及追查涉事司機，今日（10日）向一名55歲姓何本地男子發出傳票，他涉嫌「危險駕駛」。



