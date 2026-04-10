車Cam直擊｜屯門蝴蝶邨的士衝斑馬線險撞男童 55歲司機涉危險駕駛收傳票(更新)

網上流傳一段車Cam影片，屯門有一輛的士駛至斑馬線時未有收油反直衝，幾乎撞到一名橫過馬路的男童。片段顯示事發時間為周四（9日）晚上7時01分，事發地點為屯門蝴蝶邨。影片可見涉事的士途至蝶影樓對開，超越Cam車右轉後，駛至斑馬線時未有收油反而打算直衝，此時一名男童從右邊跑出，的士司機見狀立即急煞，未有釀成意外，及後男童跑過馬路。其間Cam車上傳來一把女聲，高呼：「嘩！黐線！」
警方新界北總區交通調查組人員主動介入調查及追查涉事司機，今日（10日）向一名55歲姓何本地男子發出傳票，他涉嫌「危險駕駛」。
警方呼籲，司機在接近斑馬線區域時應加倍留神，留意行人會否橫過馬路。「危險駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處罰款二萬五千元及監禁三年，市民切勿以身試法。此外，根據374G章《道路交通(交通管制)規例》，在斑馬線上的每一名行人，當在斑馬線上時，較任何車輛享有優先權。
片段惹來多名網民討論，片主指「𡃁仔要還神，1秒之間和死神擦身而過」，另有網民認為的士司機的行為屬危險駕駛，「要報警，衝斑馬線！」、「同線超車仲要衝斑馬線，舉（報）佢危駕走唔甩。」、「呢啲唔舉報簡直係對唔住全香港人」、「呢條邨有好多司機見斑馬綫都唔停車」。