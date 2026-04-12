長沙灣紙紮舖遭女賊「光顧」偷約10個衣包　40歲本地女落網 (更新)

【4月13日更新】警方表示，翻查大量閉路電視片段後鎖定一名40歲姓林本地女子，今日(13日)下午在深水埗區以涉嫌「盜竊」將其拘捕。被捕人現正被扣留調查。調查相信，被捕人涉嫌在上周一(6日)凌晨時份偷去該批「衣包」，其後逃去。據悉，被捕女子為拜祭祖先而犯案，又表示已經燒了給先人。
【4月12日更新】長沙灣驚見途人偷衣包。網上流傳多段閉路電視影片，顯示青山道一間紙紮舖多次被一名長髮女子「光顧」，她先後在本月6日的凌晨至早上的6小時內，在店外以「螞蟻搬家」形式偷取掛在門頂的約10個衣包，總值超過1,000元。
老闆料女子有精神問題不追究
從片段可見，該名女子在已打佯的紙紮舖外，試圖取走掛在門外的衣包，惟一度失手弄穿衣包，導致袋中溪錢、金銀衣紙等紙紮品仙女散花般「從天而降」。另一片段就見，女子在早上天亮後三度搬下掛在門頂的紙紮品，然後滿足地離開。
涉事紙紮舖的老闆娘陳太接受傳媒訪問稱，由於沒有想過會有人垂涎掛在門頂的紙包，因此打佯後一般不會收起，經此一役他們收舖時會同時收起門外紙紮品，以免再被盜。她又表示，難以理解偷取這麼多紙包有何用途，估計女子精神有問題。老闆陳先生亦估計女子有精神問題，加上損失並非很大，故最終決定不追究而未有報警。