長沙灣紙紮舖遭女賊「光顧」偷約10個衣包　40歲本地女落網 (更新)

長沙灣一間紙紮舖遭女賊人「光顧」，6小時內先後偷走門外約10個衣包。(網上影片截圖)

【4月13日更新】警方表示，翻查大量閉路電視片段後鎖定一名40歲姓林本地女子，今日(13日)下午在深水埗區以涉嫌「盜竊」將其拘捕。被捕人現正被扣留調查。調查相信，被捕人涉嫌在上周一(6日)凌晨時份偷去該批「衣包」，其後逃去。據悉，被捕女子為拜祭祖先而犯案，又表示已經燒了給先人。

【4月12日更新】長沙灣驚見途人偷衣包。網上流傳多段閉路電視影片，顯示青山道一間紙紮舖多次被一名長髮女子「光顧」，她先後在本月6日的凌晨至早上的6小時內，在店外以「螞蟻搬家」形式偷取掛在門頂的約10個衣包，總值超過1,000元。