宏福苑7廈居民4.20起上樓執拾 未受災宏志閣住戶料5月可再上樓

宏福苑

大埔宏福苑7座受災居民本月20日起可分批上樓執拾。政務司副司長卓永興表示，九成八居民會按政府安排時段到場，其中380戶已表示希望上樓多於一次；當局會在居民首次執拾後，按住戶意願積極再作安排。他又預計，5月內將安排未受大火波及的宏志閣居民再上樓。 卓永興稱，已經聯絡1,730戶，近九成八已回覆並會按既定時段上樓；至於未能配合的住戶，包括有關時段身處境外，當局會另行安排，「這次不能上去的，一定有機會上去。」

380戶望可再上樓執拾 卓永興又表示，約380戶透過「一戶一社工」表達希望可再上樓執拾，政府會先總結首輪經驗，清楚了解須再次上樓執拾的住戶數目後，再作部署。他解釋，部分居民在首次上樓了解單位實況後，對是否再次上樓的決定或有所不同。有些居民認為單位焚燒情況嚴重，已無物品可執拾，或不會再上樓；亦有部分單位未有直接被大火波及，可執拾物品較多，居民或會提出再上樓一次，當局對此並無問題；強調即使居民在「一戶一社工」首次查詢時未有提出再上樓意願，其後若改變主意，仍可向社工反映需要，政府會作出積極安排。

當局只容許每個單位最多4人同時入內收拾物品，不計上落樓時間，最多可逗留3小時。對於有業主和租戶就上樓名額產生糾紛，卓永興強調一定會給予住戶足夠名額回單位執拾；並指單位內物品屬住戶的、可取回的物品，政府都會作相應安排。 上樓住戶獲小型紅白藍膠袋安全帽 民政事務總署人員會在居民上樓前，向已登記住戶派發防蚊包、小型紅白藍膠袋等物資；關愛隊也會派發安全帽、防刮手套、口罩、飲用水、退熱貼等。他提醒居民應預先規劃，減少攜帶不必要的物品上樓，「空出一對手，預留袋或背囊的位置，上樓執拾他們想帶走的物件。」

他又預計5月內，將安排未受大火波及的宏志閣居民再上樓。有宏志閣居民對政府安排表示歡迎，指上次政府容許他們上樓執拾，時間較短，加上臨時居所面積太細，只執拾一些證件及必要日常物品，第二次上樓若有3小時，可執拾更多東西。