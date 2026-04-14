消委會｜消委會接逾1500宗餐廳投訴　包括餐牌圖片與實物不符

在其中一個個案，投訴人到A中菜館用膳，見餐牌上有1款標價198元的粵式燒味拼盤。餐牌圖片顯示該拼盤包括乳豬、燒鵝、燻蹄、海蜇及切雞5款食品，惟拼盤上菜後，投訴人發現實際上只有切雞及海蜇與圖片相符，其餘 3 款燒味則被牛𦟌、鴨胸及青瓜取代，與圖片有明顯差異。

投訴人隨即向職員查詢，對方回應餐牌已列明「圖片僅供參考」，未有就情況作其他解釋。投訴人不能接受食品種類有如此明顯的分別，而餐牌亦沒有以文字列明拼盤包含甚麼食品，消費者只能依賴圖片作選擇，最後5款燒味有3款被其他價值較低的食品取代，質疑A中菜館有貨不對辦之嫌，遂向消委會投訴。

中菜館：餐牌已列出圖片僅供參考

A中菜館回覆消委會時表示，其餐牌已列出「圖片僅供參考」的提示。惟消委會指出，餐牌圖片是消費者選擇菜品時的重要參考資料，商戶即使設有類似提示，亦不應展示與實物存在明顯差異的圖片，以免構成誤導。經消委會調停後，A 中菜館同意向投訴人退回該燒味拼盤的全數費用，並將有關菜式從餐牌中移除。投訴人其後確認已收訖退款，個案得以解決。