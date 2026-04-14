六旬翁因離婚圖自殺向破門消防潑通渠水　判囚32個月

一名六旬翁因離婚而情緒低落圖自殺，其後消防員到場並嘗試破門入屋時遭其潑通渠水，案件今日(14日)在高等法院判刑。法官杜麗冰指兩名消防員履行職責無辜受傷，接納被告一時衝動犯案，其重犯風險極低，判囚32個月。

被告張偉文(68歲)，退休，承認一項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，指他在2023年7月30日，在石籬邨住所向他人淋潑通渠水。案情指，被告原本和妻子、幼女居於石籬邨石榮樓一單位，妻子於案發前一周遷出。案發當日下午，被告長女到被告所住單位，發現被告以剪刀指向自己的腹部，於是報警求助。警員到場後，被告情緒變得激動，以剪刀指向自己的腹和頸部，要警員和長女離開。