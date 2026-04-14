六旬翁因離婚圖自殺向破門消防潑通渠水　判囚32個月

一名六旬翁因離婚而情緒低落圖自殺，其後消防員到場並嘗試破門入屋時遭其潑通渠水，案件今日(14日)在高等法院判刑。法官杜麗冰指兩名消防員履行職責無辜受傷，接納被告一時衝動犯案，其重犯風險極低，判囚32個月。
被告張偉文(68歲)，退休，承認一項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，指他在2023年7月30日，在石籬邨住所向他人淋潑通渠水。案情指，被告原本和妻子、幼女居於石籬邨石榮樓一單位，妻子於案發前一周遷出。案發當日下午，被告長女到被告所住單位，發現被告以剪刀指向自己的腹部，於是報警求助。警員到場後，被告情緒變得激動，以剪刀指向自己的腹和頸部，要警員和長女離開。
對於令消防員受傷感到抱歉
被告之後將自己反鎖在單位內，消防員到達後打算破門入屋，被告打開木門並大叫，當兩名消防員第7度嘗試破門入屋，被告突然打開木門，並向兩名消防員淋通渠水，導致兩名消防員受傷，其中一人右前臂、右大腿和左邊肩膀感痛楚，另一人則右手和左腳被淋中受傷，兩人被送院治理。最終被告於晚上7時許步出單位，當時手上並無武器，警員隨即將他制服及拘捕，他在錄影會面表示，對於令消防員受傷感到抱歉，望他們早日康復。
前妻和長女撰寫求情信
法官判刑時透露，被告與妻子育有兩名女兒，其中幼女有輕度智障，領取傷殘津貼。被告曾任紮鐵工人，因胃癌等病患於2002年退休，自此領取綜援，其妻亦要到地盤工作。被告和妻子已於2024年9月完成離婚手續。辯方求情時表示，被告案發時失去理智，想阻止消防員入屋，猶幸兩名消防員的傷勢不嚴重。被告的前妻和長女則撰寫求情信，望法官可輕判被告，讓他可與九旬母親團聚，被告庭上聽到後在犯人欄內哭泣。
案件編號：HCCC159/2025